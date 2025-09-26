Farruko enciende la Plaza 5 de Mayo en 'Live Session' y graba video con Jaison Vega en una noche histórica

En medio del evento, Farruko recibió con entusiasmo una cédula simbólica panameña, gesto que lo emocionó al reafirmar su cariño por el país, al que ha llamado reiteradamente su “segunda patria”.

El cantante y compositor puertorriqueño Farruko, cuyo nombre de pila es Carlos Efrén Reyes Rosado, se presentó la tarde del viernes 26 de septiembre en la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, acompañado por DJ Chiqui Dubs, en la Live Session “La Misión”, transmitida a través del canal de YouTube de Chiqui Dubs.

Durante la actividad, Farruko compartió escenario con artistas urbanos emergentes de Panamá que buscan abrirse camino en el género. El evento inició cerca de las 4:00 p.m., y poco a poco el público fue llenando el lugar para presenciar lo que se convirtió en una presentación histórica, donde además estrenó un sencillo junto al panameño Jeison Vega, un joven que comenzó rapeando en buses y calles, y que ahora celebra una colaboración con el dos veces ganador del Grammy Latino.

Aunque la lluvia se hizo presente, no fue impedimento para que los fanáticos esperaran con paciencia para disfrutar del show, que incluyó no solo a Farruko, sino también a talentos locales como Principal, Suko Castro, Akin, Kabliz, Bossy Lion y Karol Willson.

Un gesto con Panamá

En medio del evento, Farruko recibió con entusiasmo una cédula simbólica panameña, gesto que lo emocionó al reafirmar su cariño por el país, al que ha llamado reiteradamente su “segunda patria”. El artista también aprovechó para firmar autógrafos y agradecer el apoyo de sus seguidores.

El puertorriqueño interpretó varios de sus éxitos, entre ellos Delincuente, Cositas que hacíamos, Pasión Whine, Obsesionado, Lejos de aquí y OE OE, acompañado por Louis BPM.

La estamos pasando bien, agradecido con todo el mundo, gracias por todo ese cariño, que papito Dios me lo bendiga, PTY”, expresó Farruko durante su presentación.

Estreno y freestyle con panameños

El evento también sirvió para grabar de forma improvisada parte del video de la canción “Ten cuidado”, su colaboración con Jeison Vega. Farruko pidió a los asistentes encender el flash de sus celulares para ambientar la grabación.

“Tenemos el hambre, tenemos las ganas, voy a levantarme, es hoy o mañana”, dice el coro del tema que une al puertorriqueño con el artista panameño.

Posteriormente, Farruko improvisó un freestyle junto a varios talentos locales, en un momento que encendió al público.

Más proyectos en Panamá

Al despedirse, Farruko agradeció nuevamente a Panamá por el apoyo y destacó el talento de los artistas nacionales. Confirmó además que permanecerá algunos días más en el país para seguir trabajando en proyectos musicales y adelantó que vienen nuevas colaboraciones con artistas panameños.