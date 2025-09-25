Premios Juventud 2025: Farruko comparte su amor por Panamá y revela sorpresas de su show

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

A pocas horas de que inicie la gran fiesta de premios, el cantante puertorriqueño Farruko abrió su corazón en una conversación exclusiva con Yeri MUA desde el backstage.

El intérprete habló sobre las sorpresas que tiene preparadas para el público, su estrecha relación con Panamá y cómo este país ha marcado profundamente su carrera musical.

Farruko, uno de los artistas más esperados de la noche, adelantó que su presentación será especial y cargada de sorpresas.

Durante la charla, Yeri MUA le contó una anécdota personal que desató sonrisas en el camerino. La influencer reveló que la primera canción que escuchó de Farruko fue cuando tenía 12 años y, al ser sorprendida por su madre bailando uno de sus temas en México, terminó castigada. “Fue de mis primeros perreos”, confesó entre risas.

Farruko aprovechó el recuerdo para hablar de sus propios comienzos en la música. “Yo empecé desde los 16 años, muy temprano”, comentó, dejando claro que la pasión por el reguetón y los ritmos urbanos lo acompañan desde su adolescencia.

Yeri MUA le aseguró que México lo adora, algo que el cantante agradeció, destacando que ha recibido siempre el cariño del público latinoamericano en cada escenario.

Este año, Farruko llega a la premiación con tres nominaciones que lo consolidan como una de las figuras más influyentes de la música urbana. “Estoy feliz por estar nominado e invitado”, expresó con emoción, resaltando que cada reconocimiento lo impulsa a seguir innovando y compartiendo su música con el mundo.

Pero su entusiasmo no se limita a las nominaciones. El artista confirmó que durante la gala presentará un tema inédito junto a un nuevo talento de Venezuela, lo que representa una apuesta por apoyar y visibilizar a la próxima generación de artistas latinos.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Farruko habló sobre su cariño por Panamá, país anfitrión de Premios Juventud 2025. “Me encanta Panamá, es de mis países favoritos”, aseguró.

El puertorriqueño explicó que gran parte de su identidad musical está influenciada por los géneros nacidos en suelo panameño. “Me gusta mucho la música, la cultura, el reggae, el dancehall, porque yo empecé por ahí. Y la gente de Panamá me gusta mucho”, detalló.

Te puede interesar: Taylor Swift obtiene orden de restricción contra su acosador reincidente

Te puede interesar: ¿Keanu Reeves se casó en secreto con Alexandra Grant? Esta es la verdad

Además, agradeció al público panameño por su lealtad a lo largo de su trayectoria: “Estoy agradecido por el público panameño que siempre lo ha acompañado y apoyado”, dijo con humildad, recordando que gran parte de sus primeros éxitos tuvieron gran acogida en el país.

La conversación también tuvo espacio para la diversión. Farruko, mostrando su lado más cercano, se animó a enseñarle a Yeri MUA un icónico paso de Héctor y Tito, dúo legendario del reguetón que marcó una era en la música urbana. El momento reflejó no solo la admiración de Farruko por sus raíces musicales, sino también la complicidad que mantiene con sus colegas y fanáticos.

Con la promesa de una presentación especial y la emoción de compartir escenario con grandes estrellas de la música latina, Farruko se perfila como una de las actuaciones más esperadas de Premios Juventud 2025.

Para él, Panamá no es solo el lugar donde se celebrará la gala, sino un territorio que representa inspiración, cultura y agradecimiento. Entre nominaciones, estrenos musicales y homenajes a los clásicos del reguetón, Farruko asegura que esta edición será inolvidable tanto para los artistas como para el público.

Con su característica humildad y entrega, el cantante reafirma que su conexión con la música trasciende fronteras y que, aunque han pasado los años, sigue siendo aquel joven que empezó a soñar a los 16 y que hoy continúa conquistando escenarios internacionales.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.