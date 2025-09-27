¡Plátano sancochado! Raphy Pina reveló a TVN el curioso antojo de Natti Natasha

La reguetonera se siente llena de energía, un bienestar que atribuye a estar rodeada de su familia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Raphy Pina le contó a TVN cuál es el antojo de Natti Natasha, revelando detalles íntimos en la recta final de su embarazo.

Horas antes de que se conociera la gran noticia sobre el sexo del bebé que espera Natti Natasha, el productor musical Raphy Pina conversó con TVN y compartió algunos detalles sobre esta especial etapa de la artista dominicana. Sus declaraciones ofrecieron una mirada cercana a la dinámica de la pareja y las curiosas particularidades del embarazo.

Un antojo inusual y una dieta "tranquila"

Entre las revelaciones más llamativas, Pina desveló el antojo más persistente de Natti Natasha: plátano sancochado con huevo. Este plato simple contrasta con su dieta habitual, pues el productor confirmó que la cantante no consume carnes, pollo ni pescado, y de hecho, come mucho tofu, lo que sugiere que ha adoptado, o al menos sigue, una dieta de corte vegano o vegetariano. La artista, por su parte, reconoció sentir un constante deseo por el plátano maduro en todo momento.

Raphy Pina, quien bromeó diciendo que él "come de todo", enfatizó lo tranquila que ha sido Natti durante este embarazo. La reguetonera se siente llena de energía, un bienestar que atribuye a estar rodeada de su familia.

La ciencia detrás del deseo irresistible: ¿Qué son los antojos?

El intenso deseo de Natti Natasha por el plátano sancochado y maduro es un fenómeno común durante la gestación. El antojo en el embarazo se define como un deseo intenso e irresistible de consumir alimentos específicos, y se estima que afecta a más de la mitad de las mujeres embarazadas, usualmente en el primer trimestre, aunque puede extenderse a toda la dulce espera.

Si bien no hay una causa única y definitiva, la comunidad médica y científica maneja varias teorías. La más aceptada relaciona los antojos con las fluctuaciones hormonales masivas que experimenta el cuerpo femenino. El aumento de hormonas como la progesterona y el estrógeno afecta el sentido del gusto y el olfato, haciendo que ciertos alimentos resulten repulsivos, mientras otros se vuelven sumamente deseables.

Otra teoría sugiere que los antojos podrían ser una señal del cuerpo indicando la necesidad de ciertos nutrientes específicos. En el caso de Natti, al tener una dieta vegetariana o vegana, el antojo por el plátano (rico en carbohidratos y potasio) y el huevo (una excelente fuente de proteínas y colina) podría interpretarse como una búsqueda inconsciente de energía y nutrientes esenciales para el desarrollo fetal. Afortunadamente, este antojo es saludable, a diferencia de algunos deseos menos comunes por sustancias no comestibles.

La expectativa por el sexo del bebé

Pina admitió en ese momento que, a pesar de ser la pareja, él desconocía el sexo del bebé; era un secreto que solo conocía Natti Natasha. Sin embargo, no ocultó su preferencia al confesar que estaba del lado de su hija Vida Isabelle, quien deseaba fervientemente una hermanita. "Yo contento de lo que sea, después que venga saludable", afirmó, priorizando la salud del nuevo integrante de la familia.

Este deseo se cumplió de la manera más espectacular: durante la ceremonia de los Premios Juventud, la propia artista sorprendió a todos al utilizar el escenario para revelar el sexo de su bebé, confirmando que será una niña.

El anuncio en los Premios Juventud puso el broche de oro a una etapa de dulce espera y gran felicidad para la pareja, que ha compartido abiertamente las dificultades que enfrentaron para concebir. Con la llegada de otra princesa al hogar, la familia de Natti Natasha y Raphy Pina se expande, celebrando la vida y las bendiciones.