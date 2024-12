NatGeo reconoce a Tonosí como uno de los mejores destinos de aventuras nocturnas en el mundo

Ciudad de Panamá/Tonosí, un pequeño corregimiento de poco más de 2,000 habitantes, ubicado en la provincia de Los Santos, fue reconocido mundialmente por la revista "100 Nights of a Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark”, publicada por National Geographic (NatGeo) como uno de los 100 mejores destinos de aventuras nocturnas en el mundo.

El ejemplar comprende centenares de aventuras que se pueden vivir en más de 30 países del mundo después de la puesta del sol, como el Kayak bioluminiscente en Puerto Rico, la búsqueda de la aurora boreal en Canadá, entre muchos otros.

¿Por qué Tonosí?

La guía de destinos y experiencias fue escrita por Stephanie Vermillion, una periodista experta en viajes y fotógrafa especializada en aventuras al aire libre, astroturismo y conservación de vida salvaje.

Vermillion seleccionó a Isla Cañas y Playa La Marinera en Tonosí como algunos de los atractivos sitios turísticos más llamativos del planeta.

“Panamá es el patio de recreo de todo viajero aventurero, con excursiones por la selva tropical al son de los monos aulladores y paseos por la playa guiados por conservacionistas para ver anidar a las tortugas marinas por la noche”, escribió la autora en octubre de 2023.

Esto, debido a que las costas panameñas en Tonosí son uno de los 11 lugares en el mundo donde se puede ver la gran “Arribada”.

En este espectáculo de la naturaleza es posible observar la llegada de cientos de miles de tortugas de dos especies que solo anidan en este tipo de ecosistemas: Lora y Golfina.

Vermillion describió textualmente a este fenómeno como “una de las escenas más asombrosas de la vida salvaje de la que se puede ser testigo, con esta cantidad de tortugas congregándose a la vez”.