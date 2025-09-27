Detienen provisionalmente a hombre acusado de violación agravada en perjuicio de dos estudiantes en Arraiján

Hasta agosto de este 2025, se han presentado 4,072 denuncias por diferentes delitos sexuales, de las cuales 1,363 son en perjuicio de menores de 14 años.

Panamá Oeste/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre de 30 años imputado por el delito de violación agravada, tras la solicitud presentada por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Durante las audiencias, el Ministerio Público sustentó la medida cautelar con base en los riesgos procesales: posible afectación de pruebas, peligro para la comunidad y la gravedad del hecho. Asimismo, se logró la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 3 y el 22 de septiembre de 2025, cuando el imputado, que ofrecía servicio de transporte alternativo, conocido como "pirata", presuntamente agredió sexualmente a dos estudiantes de 15 años en el distrito de Arraiján.

Según un informe del Ministerio Público, las provincias con mayor incidencia de este delito son Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. En cuanto a las víctimas, se observa una mayor afectación en varones de entre 10 y 14 años, y en mujeres jóvenes de 15 a 17 años.

Hasta agosto de este 2025, se han presentado 4,072 denuncias por diferentes delitos sexuales, de las cuales 1,363 son en perjuicio de menores de 14 años.

También le puede interesar: