Sinaproc reporta nuevo derrumbe de rocas en la vía hacia Chivo Chivo; MOP continúa trabajos de habilitación

Ciudad de Panamá/Un nuevo deslizamiento de rocas y tierra se registró en la noche del viernes y afectó otro tramo de la vía que conduce hacia Chivo Chivo, en el área de Panamá Norte, según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad informó que la caída de material volvió a obstruir la carretera recién habilitada de forma parcial por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Para evitar riesgos, el personal colocó cinta perimetral y cerró el paso a peatones y vehículos, mientras continúan los trabajos de limpieza previstos para este sábado.

El MOP había anunciado la noche del viernes que, como medida temporal, se habilitaría el carril derecho en dirección hacia Milla 8 – Kuna Nega, en horario de 8:00 p.m. a 7:00 a.m., mientras avanzaban las labores de remoción en la ruta Chivo Chivo – Santa Librada Rural. Sin embargo, el nuevo derrumbe afectó otro tramo de la vía, por lo que las labores de habilitación podrían tardar más tiempo de lo planificado.

El área se mantiene bajo vigilancia desde el pasado miércoles, cuando un primer deslizamiento provocó el cierre total de la carretera en el límite entre los corregimientos de Las Cumbres y Omar Torrijos, lo que ha afectado la movilidad de cientos de residentes de Chivo Chivo y Kuna Nega.

Al día siguiente, varios camiones procedieron a sacar la tierra en la zona y otros equipos intentaron romper las enormes rocas para abrir el paso, pero los trabajos se retrasaron por la intensa lluvia que se produjo en la capital panameña.

El deslave no solo afectó la comunicación vial, sino también el fluido eléctrico. Varios residentes señalaron a TVN Noticias que tenían más de 20 horas sin luz tras el incidente. De momento, la vía que también sirve como ruta para conectar desde la vía Transístmica hacia el cerro Patacón y la vía Centenario se encuentra completamente obstruida.

Esta situación se produce dentro del periodo de vigilancia por lluvias y tormentas. El Instituto de Meteorología e Hidrología mantendrá el aviso hasta la medianoche de este sábado.