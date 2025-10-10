Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

La Unión Europea reconoce el compromiso panameño con la cooperación internacional y la atracción de inversión extranjera; aunque considera que persisten deficiencias estructurales en su marco legal que impiden su salida de la lista.

Ciudad de Panamá/La Unión Europea ha decidido mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, en una actualización que por segundo semestre consecutivo no registra cambios en los once territorios incluidos.

La decisión, adoptada por los ministros de Economía y Finanzas de los 27 Estados miembros reunidos en Luxemburgo este viernes, refuerza la postura comunitaria frente a países que, según Bruselas, aún no han implementado reformas suficientes para cumplir con los estándares internacionales de transparencia tributaria, según indica nota de la prensa internacional.

Panamá comparte este estatus con Samoa Americana, Anguilla, Fiyi, Guam, Palau, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu.

Aunque la Unión Europea reconoce avances en algunos frentes —como el compromiso panameño con la cooperación internacional y la atracción de inversión extranjera—, considera que persisten deficiencias estructurales en su marco legal que impiden su salida de la lista.

El Consejo de la Unión Europea señaló en un comunicado que, pese a “algunos acontecimientos positivos”, estas jurisdicciones “siguen sin cooperar plenamente” en asuntos fiscales. La institución instó a sus gobiernos a “mejorar sus normativas para resolver los problemas identificados”, especialmente en lo relativo a la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de beneficios por parte de multinacionales.

La próxima revisión está prevista para abril de 2026, cuando Panamá podría tener una nueva oportunidad de demostrar que ha cerrado las brechas que mantienen su nombre en esta controvertida lista.

Gobierno de Panamá mantiene las conversaciones

Aunque Panamá logró salir recientemente de las listas financieras de la Unión Europea, el país aún figura entre las jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, cuya actualización se espera este mes.

El presidente José Raúl Mulino explicó, el pasado jueves en su conferencia semanal, que el proceso para salir de esa lista “es largo, tedioso y estamos avanzando”, y aseguró que se mantienen las conversaciones con las autoridades europeas, al igual que se hizo con las listas anteriores.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos explicó que el Gobierno mantiene conversaciones técnicas y políticas con las autoridades europeas, y que próximamente viajará a Bruselas para reunirse con la Dirección General de Fiscalidad, encargada de estos temas.

