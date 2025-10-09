Mulino reconoce que Panamá seguirá en la lista fiscal de la Unión Europea, pero asegura avances en el proceso de salida

Panamá/Aunque Panamá logró salir recientemente de las listas financieras de la Unión Europea, el país aún figura entre las jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, cuya actualización se espera este mes.

El presidente José Raúl Mulino explicó que el proceso para salir de esa lista “es largo, tedioso y estamos avanzando”, y aseguró que se mantienen las conversaciones con las autoridades europeas, al igual que se hizo con las listas anteriores.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos explicó que el Gobierno mantiene conversaciones técnicas y políticas con las autoridades europeas, y que próximamente viajará a Bruselas para reunirse con la Dirección General de Fiscalidad, encargada de estos temas.

“Estamos trabajando muy de cerca con la Unión Europea para poder salir de este anexo. Hemos presentado una propuesta que cumple con los requerimientos técnicos para pasar al anexo de jurisdicciones cooperantes”, indicó Hoyos, quien subrayó que esta reforma no implica eliminar el sistema territorial impositivo, sino modernizarlo para cumplir con los estándares de sustancia económica exigidos a las empresas internacionales que operan en el país.

El vicecanciller añadió que el objetivo es cumplir con todos los requisitos antes de febrero de 2026, cuando se espera una nueva revisión.

Control pesquero ante la Unión Europea

En cuanto a la llamada “lista amarilla de pesca”, Hoyos explicó que Panamá trabaja de forma coordinada con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Unión Europea para evitar sanciones y mantener el acceso de los productos panameños al mercado europeo.

El esfuerzo del Gobierno ha estado enfocado en fortalecer la Comisión Interinstitucional contra la pesca ilegal, con acciones regulatorias, supervisión marina, observadores a bordo y controles sobre el origen lícito de los productos pesqueros”, precisó Hoyos.

Según el vicecanciller, las medidas también buscan garantizar que las naves abanderadas sin licencia pesquera no participen en actividades ilegales. “Hemos logrado rescatar la conversación con la Unión Europea, que estaba muy deteriorada, y esperamos demostrar los avances en las próximas reuniones con el comisionado de pesca”, afirmó.

Panamá confía en que las acciones emprendidas en materia fiscal y pesquera fortalezcan su imagen internacional y preserven el acceso de sus exportaciones al mercado europeo.