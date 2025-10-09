El Queen Elizabeth inaugura oficialmente la temporada de cruceros 2025-2026 por el canal de Panamá

La temporada de cruceros coincide con una temporada alta en los centros de visitantes del canal de Panamá porque esto de alguna forma impacta en el tema de las visitas.

ciudad de panamá/El majestuoso buque Queen Elizabeth se convirtió este jueves en el protagonista del inicio oficial de la temporada de cruceros 2025-2026 a través del canal de Panamá, marcando así el tránsito inaugural de una nueva etapa para la industria turística nacional.

Procedente de Seattle, Washington, el crucero realiza un recorrido de aproximadamente 22 días con destino a Miami, en un viaje de reposicionamiento hacia el Caribe. Aunque su paso por el canal registró ligeros retrasos debido a condiciones climáticas, la expectación entre visitantes y autoridades fue notoria desde tempranas horas.

María Gabriela Ávila, administradora de Actividades Turísticas del Canal de Panamá, destacó que la temporada de cruceros coincide con un incremento en las visitas a los centros de observación, que durante la época alta reciben entre 3,000 y 3,500 personas por día. Solo en el periodo fiscal anterior, que cerró el 30 de septiembre, más de un millón de personas visitaron las instalaciones del Canal.

La temporada de cruceros coincide con una temporada alta en los centros de visitantes del canal de Panamá porque esto de alguna forma impacta en el tema de las visitas.

Por su parte, Albano Aguilar, especialista en análisis de mercado del Canal, explicó que este año se esperan alrededor de 195 tránsitos de cruceros, una cifra ligeramente menor a la del año anterior, pero con volúmenes de carga similares que rondan los 10 millones de toneladas.

Detalló que Cooner, que es el dueño de esta empresa, tiene cuatro buques: Queen Victoria, Queen Mary II y el Queen Elizabeth; los tres han transitado y el cuarto lo acaban de construir en el 2024 y va a transitar el próximo año en las esclusas Neopanamá.

El Queen Elizabeth, construido en 2010 en los astilleros Fincantieri de Italia, cuenta con capacidad para más de 2,000 pasajeros y realizó recientes mejoras en Singapur para atender la demanda del mercado caribeño. Su paso marca un nuevo capítulo en la historia turística y marítima del país, consolidando al Canal de Panamá como destino premium en las rutas internacionales de cruceros.

