Cáncer infantil en Panamá: Diagnóstico temprano y educación familiar salvan vidas

La oncóloga resaltó que el 60% de los niños con cáncer en Panamá logra sobrevivir a largo plazo, mientras que el 40% llega en etapas avanzadas.

Panamá/La pediatra oncóloga María Sabina AH Chu, integrante del Plan Nacional de Cáncer, afirmó que en Panamá se detectan cada año entre 120 y 150 casos de cáncer infantil, una cifra estable desde hace dos décadas, pero con una tendencia alentadora: cada vez más niños llegan a los hospitales a tiempo.

La mayoría venían tarde, ya avanzados, pero últimamente la gente está reconociendo ciertos síntomas. Y al reconocer el síntoma, el niño llega temprano y por lo tanto es más la probabilidad de curarlo”, destacó la especialista, quien explicó que los diagnósticos oportunos están aumentando las posibilidades de curación en el país.

Las señales de alerta

De acuerdo con la oncóloga, el cáncer infantil no tiene edad y puede presentarse “desde la etapa neonatal, infantil, adolescente y adulta”. Sin embargo, a diferencia del cáncer en adultos, “no es prevenible, porque está embebido en el ADN, en la información genética de cada persona”. Por ello, insistió en que “en el cáncer infantil hay que darnos cuenta”, lo que depende en gran medida de la atención de los padres, maestros y cuidadores.

Puede leer: Comisión de Presupuesto aprueba recomendar al MEF ajustes al Presupuesto General del Estado 2026

La especialista explicó que hay señales que pueden alertar sobre la enfermedad, como moretones o chichones sin golpe previo, síntomas que deben motivar a una revisión médica inmediata. “El 80% de los casos de leucemia tiene buen pronóstico, pero el diagnóstico hay que hacerlo en un hospital mediante una médula ósea”, puntualizó.

Comer más vegetales

Aunque no existen causas alimentarias directas, Chu recomendó fomentar una dieta rica en frutas, fibras y alimentos de colores para reducir el riesgo de futuros cánceres y otras enfermedades crónicas. También recordó que las vacunas juegan un papel fundamental en la prevención de ciertos tipos de cáncer en la adultez: “La vacuna contra la hepatitis previene el cáncer de hígado, y la del papiloma humano previene el cáncer cervicouterino”.

En cuanto a la atención médica, señaló que Panamá cuenta con especialistas y centros preparados, como el Hospital del Niño, el Instituto Oncológico Nacional, Cidelas de la Caja del Seguro Social, y el Hospital José Domingo de Obaldía, donde se brinda tratamiento integral.

“Cada vez la gente se da más cuenta y los niños llegan más temprano. Los pediatras refieren, y ahí se hacen los estudios”, afirmó.

La oncóloga resaltó que el 60% de los niños con cáncer en Panamá logra sobrevivir a largo plazo, mientras que el 40% llega en etapas avanzadas. “Un niño con cáncer no es simplemente una sangre, un cerebro o una masa. Es una vida que debemos cuidar con todo el equipo médico y emocional necesario”, expresó con esperanza.