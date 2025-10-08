Comisión de Presupuesto aprueba recomendar al MEF ajustes al Presupuesto General del Estado 2026

💵 El presidente de la Comisión, Eduardo Vásquez, explicó que entre los principales puntos abordados se encuentra la educación, destacando la necesidad de incrementar los recursos para todas las universidades y garantizar que el Senacyt reciba los seis millones solicitados. 💵 Según los diputados, estas recomendaciones no implican un aumento del presupuesto, sino ajustes internos y reasignaciones basadas en las necesidades planteadas por diversas entidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con 12 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó esta tarde una resolución que recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar modificaciones al proyecto del Presupuesto General del Estado para 2026.

Según los diputados, estas recomendaciones no implican un aumento del presupuesto, sino ajustes internos y reasignaciones basadas en las necesidades planteadas por diversas entidades.

El presidente de la Comisión, Eduardo Vásquez, explicó que entre los principales puntos abordados se encuentra la educación, destacando la necesidad de incrementar los recursos para todas las universidades y garantizar que el Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) reciba los seis millones solicitados.

Además, se planteó una recomendación de 114 millones de dólares al MEF para reforzar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y otros programas prioritarios.

En cuanto a salud, los legisladores enfatizaron la importancia de garantizar medicinas, insumos farmacéuticos e instrumentos médicos. Sobre el sector agropecuario, señalaron que los productores deben sentirse representados y apoyados por el Gobierno, por lo que se propuso un apoyo adicional al MIDA y otras entidades.

La resolución también incluye recomendaciones para el Ministerio de Seguridad, relacionadas con los pagos pendientes a sus funcionarios; el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades); el área rural y el suministro de agua potable. Además, se respaldó la asignación de bonificaciones de fin de año para los trabajadores de aseo, calificadas por los diputados como un reconocimiento a su labor en beneficio de la población.

El presidente de la comisión destacó que estas acciones no representan un aumento del presupuesto, sino una reorganización interna. La comisión solo puede emitir recomendaciones, por lo que la decisión final corresponde al MEF.

Los miembros de la Comisión recordaron que el MEF debe analizar estas recomendaciones antes del primer debate del proyecto, sobre todo en lo relativo a aspectos dispositivos y límites de traslados de partidas. También señalaron la necesidad de mantener un periodo de silencio administrativo de 30 días, superior a los 15 días propuestos en la nueva versión del proyecto.

El documento será enviado el jueves 9 de octubre al MEF, donde se espera que sea evaluado en una comisión de Gabinete antes de regresar a la Asamblea para su consideración final.

Con información de Yenny Caballero.