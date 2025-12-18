Julio Moltó sobre auditoría en la mina de Donoso: 'Va a ser vital para que tomemos decisiones en el futuro'

El mandatario también ha adelantado que el tema minero y las futuras operaciones o no de la mina serán abordadas en el primer trimestre de 2026.

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó este jueves que el Gobierno mantiene como prioridad la evaluación técnica y ambiental del proyecto minero en Donoso, y confirmó que el primer informe del proceso de auditoría integral ya fue publicado.

Recordó que este procedimiento forma parte del compromiso anunciado por el presidente José Raúl Mulino desde su toma de posesión.

También recapituló que, en una primera etapa, el Ejecutivo impulsó un plan de gestión segura, con el objetivo de permitir la conservación ambiental y controlar la extracción y exportación de materiales, incluidos explosivos y sustancias potencialmente perjudiciales.

Posteriormente, indicó que se avanzó hacia una auditoría completa. Para ello, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias elaboraron los términos de referencia con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), unificando los criterios en una sola revisión.

Moltó explicó que la auditoría está siendo administrada por el Ministerio de Ambiente, encargado de divulgar los reportes oficiales.

En ese sentido, aseguró que los resultados serán determinantes para definir decisiones futuras sobre la operación minera: “Si no, no estuviéramos haciendo una auditoría”, afirmó.

El ministro señaló que la información técnica reunida busca poner sobre la mesa datos verificables, de manera que el Gobierno pueda evaluar escenarios y definir “qué vamos a hacer” respecto al futuro de la actividad minera.

El mandatario también ha adelantado que el tema minero y las futuras operaciones o no de la mina serán abordadas en el primer trimestre de 2026.

Puede consultar el informe en: https://miambiente.gob.pa/auditoria-integral-al-proyecto-mina-de-cobre-panama/

