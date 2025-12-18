Panamá realizará primer vuelo directo de retorno voluntario a Caracas con 70 migrantes venezolanos

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario destacó que este avance se da en un contexto de reducción histórica del flujo migratorio por territorio panameño.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves que este lunes se realizará el vuelo número 60 del programa de retorno voluntario, marcando un hito al tratarse del primer vuelo directo a Caracas, en el que 70 migrantes venezolanos regresarán voluntariamente a su país.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario destacó que este avance se da en un contexto de reducción histórica del flujo migratorio por territorio panameño. “Estamos terminando el año y cuando vemos los datos del flujo migratorio controlado, son los más bajos en los últimos 13 años”, afirmó.

Mulino atribuyó esta caída a las acciones sostenidas del Estado en materia de seguridad y control fronterizo. “La máxima caída se produce en los dos últimos años por el esfuerzo de nuestras fuerzas y por la decisión de cuidar las fronteras y la cooperación en el tema”, señaló.

Sobre el vuelo anunciado, el presidente precisó que se trata de un avance logístico importante dentro del programa. “Este lunes se llevará adelante el vuelo número 60 en el programa que tenemos de retorno voluntario. Es el primer vuelo a Caracas, 70 inmigrantes venezolanos retornan de manera voluntaria a su país Venezuela”, indicó.

El jefe del Ejecutivo subrayó además que, por primera vez, el traslado se realizará sin escalas en terceros países. “Como dije, es directo a Caracas, ya no tenemos que triangular a través de Colombia y todo el engorro que eso significaba”, explicó.

El Gobierno ha reiterado que el programa de retorno voluntario forma parte de una estrategia integral para ordenar la migración, fortalecer la seguridad fronteriza y garantizar un manejo humanitario y coordinado del fenómeno migratorio.

En mayo pasado, el puesto de recepción de migrantes en Lajas Blancas, en la provincia de Darién fue cerrado por el Gobierno. Lo que hasta hace poco era un lugar marcado por largas filas de familias y personas que cruzaban la frontera entre Colombia y Panamá en busca de atención humanitaria, ahora muestra un panorama desolado y en silencio.

¿La razón? Tras el cierre de las frontera de Estados Unidos, no ha ingresado un solo migrante por esta ruta. Un letrero en la entrada del campamento indica que el lugar está fuera de funcionamiento.