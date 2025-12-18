City of Stars: Conozca el calendario navideño de actividades para este domingo

La agenda de actividades se extenderá durante diciembre y enero con eventos culturales, recreativos y comunitarios en distintos puntos del distrito.

Ciudad de Panamá/Este domingo 21 de diciembre se vivirá una jornada especial cargada de actividades recreativas, solidarias y culturales, como parte de la agenda navideña impulsada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con aliados estratégicos.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a participar de estas actividades que buscan promover la convivencia, el espíritu navideño y la solidaridad.

A continuación, el calendario de actividades programadas:

Caminata solidaria “Un Santa, una sonrisa”

Fecha: domingo 21 de diciembre

Hora: desde las 6:00 a.m.

Lugar: Cinta Costera 1 (estacionamientos del Hotel Miramar)

Requisito: llevar un regalo como donativo para niños

Festival de Luces “Jesús es la Navidad”

Hora: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Parque Urracá

Programa “Calles que brillan”