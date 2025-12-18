City of Stars: Conozca el calendario navideño de actividades para este domingo
La agenda de actividades se extenderá durante diciembre y enero con eventos culturales, recreativos y comunitarios en distintos puntos del distrito.
Ciudad de Panamá/Este domingo 21 de diciembre se vivirá una jornada especial cargada de actividades recreativas, solidarias y culturales, como parte de la agenda navideña impulsada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con aliados estratégicos.
Las autoridades municipales reiteraron la invitación a participar de estas actividades que buscan promover la convivencia, el espíritu navideño y la solidaridad.
A continuación, el calendario de actividades programadas:
Caminata solidaria “Un Santa, una sonrisa”
- Fecha: domingo 21 de diciembre
- Hora: desde las 6:00 a.m.
- Lugar: Cinta Costera 1 (estacionamientos del Hotel Miramar)
- Requisito: llevar un regalo como donativo para niños
Festival de Luces “Jesús es la Navidad”
- Hora: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Parque Urracá
Programa “Calles que brillan”
- Panamá Este: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Panamá Norte: de 12:00 m.d. a 2:00 p.m.
- Panamá Centro: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.