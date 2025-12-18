Lotería Fiscal: Este lunes será el cierre de urnas para participar en el sorteo del 30 de diciembre

Las autoridades se encargan de recordar a los ciudadanos la importancia de solicitar sus facturas y depositarlas antes del cierre de urnas.

Ciudad de Panamá/Este lunes 22 de diciembre finaliza el plazo para participar en la Lotería Fiscal, una iniciativa impulsada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca motivar a las personas a solicitar su factura fiscal y disminuir la evasión de impuestos.

La Dirección General de Ingresos (DGI) dio a conocer que los interesados deben entregar sus sobres con cinco facturas fiscales válidas en los puntos habilitados, ya que una vez cerradas las urnas no se estarán aceptando nuevos registros debido a que cada persona puede presentar más de un sobre, siempre y cuando cumplan con los requisitos que fueron establecidos.

Las facturas deben ser emitidas por parte de los equipos fiscales autorizados o sistemas electrónicos avalados; además, informaron que no se estarán aceptando comprobantes manuales; los sobres deben llevar los datos personales completos para evitar quedar fuera del sorteo.

En este sorteo, la Lotería Fiscal estará repartiendo 110 mil dólares en premios, distribuidos en varias categorías, ya que las autoridades indicaron que el objetivo principal de esta iniciativa es crear conciencia sobre la importancia de pedir la factura.

Requisitos para participar

Para evitar que los sobres sean anulados, los participantes deben asegurarse de cumplir con cada uno de los pasos establecidos:

Cada sobre debe contener cinco facturas fiscales o electrónicas válidas.

Las facturas deben incluir el nombre completo y número de cédula del participante; si no aparece, puede escribirse al reverso.

El sobre debe estar bien sellado.

En la cara externa deben colocarse los datos personales del participante: nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección.

El sorteo premiará con cinco premios de B/.10,000, 10 premios de B/.5,000 y 10 premios de B/.1,000.

La DGI y el MEF anunciarán próximamente la hora exacta del evento en sus redes oficiales.

El primer sorteo se realizó el 28 de agosto, con la recepción de 40 mil sobres. Para el segundo sorteo, el 30 de octubre, la participación se multiplicó: más de 1 millón 50 mil sobres, cada uno con al menos cinco facturas, lo que representa cerca de cinco millones de comprobantes en competencia.

La participación es ilimitada, lo que significa que cada persona puede depositar la cantidad de sobres que desee, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El MEF recordó que en los sorteos anteriores muchos sobres fueron descartados por errores en el llenado, por lo que insistió en la importancia de revisar cuidadosamente la documentación antes de depositarla.

