Lotería Fiscal: Todo listo para el último sorteo del año este 30 de diciembre

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que el último sorteo de la Lotería Fiscal del 2025 se realizará el próximo 30 de diciembre en Los Andes Mall, en un evento abierto al público que premiará a los contribuyentes que solicitan y depositan sus facturas.

Ana Silvia Velázquez, asesora del despacho superior de la DGI, explicó que los ciudadanos tienen hasta el 23 de diciembre para depositar sus sobres en las urnas ubicadas en centros comerciales aliados y en las oficinas de la institución. Cada sobre debe contener cinco facturas, estar sellado y llevar los datos completos del participante.

Velázquez informó que la participación en esta iniciativa ha crecido de manera significativa. Mientras el primer sorteo recibió alrededor de 42 mil sobres, el segundo contabilizó más de un millón, cifra que esperan repetir debido al incremento en compras por las festividades de fin de año.

La funcionaria destacó que la Lotería Fiscal busca incentivar la solicitud de facturas y reforzar la cultura tributaria. Añadió que la recaudación del ITBMS mostró un aumento notable en octubre y noviembre, alcanzando casi 90 millones de dólares, y se espera superar los 100 millones en diciembre.

Requisitos para participar

Para evitar que los sobres sean anulados, los participantes deben asegurarse de cumplir con cada uno de los pasos establecidos:

Cada sobre debe contener cinco facturas fiscales o electrónicas válidas.

Las facturas deben incluir el nombre completo y número de cédula del participante; si no aparece, puede escribirse al reverso.

El sobre debe estar bien sellado.

En la cara externa deben colocarse los datos personales del participante: nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección.

El sorteo premiará con cinco premios de B/.10,000, 10 premios de B/.5,000 y 10 premios de B/.1,000.

La DGI y el MEF anunciarán próximamente la hora exacta del evento en sus redes oficiales.