Casa de quincha inscrita en la listas de patrimonio en peligro de la Unesco

La declaratoria por parte de la Unesco marca un paso importante para Panamá, al incorporar estas técnicas constructivas como un elemento cultural en riesgo de desaparición pero en activo proceso de rescate.

La Unesco inscribió este martes los procesos constructivos de la casa de quincha y la junta de embarre/embarra de Panamá en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial, al considerar que estas técnicas tradicionales están en riesgo de desaparecer.

La casa de quincha, una arquitectura ancestral hecha con madera, caña y barro, y la práctica comunitaria del embarre, forman parte de la identidad cultural panameña.

Con esta inscripción, el país deberá implementar medidas para su preservación, transmisión y revitalización, mientras la Unesco brinda apoyo técnico y mayor visibilidad internacional para evitar la pérdida de estos conocimientos.

La solicitud del reconocimiento hecha por las autoridades panameñas, destaca el valor histórico, sus procesos, materiales del ecosistema de árboles, tierras y plantas, así como el trabajo comunitario de este sistema constructivo ancestral, aún vigente en varias provincias y sectores del país donde se siguen edificando viviendas con quincha gracias al trabajo colectivo de las comunidades y a las tradicionales juntas de embarre o embarra.

Estas prácticas representan un modelo de solidaridad social: vecinos, familias y portadores se unen para levantar una casa, compartir alimentos, música, cantos y saberes transmitidos de generación en generación.

El Ministerio de Cultura y el país están representados mediante una delegación en la India, integrada por personal de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio Cultural, un portador del conocimiento, personal de la Embajada de Panamá en India y de la Asamblea Legislativa.

