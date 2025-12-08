Casas de quincha: Panamá nomina este legado a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

La declaratoria por parte de la Unesco marcará un paso importante para Panamá, al incorporar estas técnicas constructivas como un elemento cultural en riesgo de desaparición pero en activo proceso de rescate.

Las técnicas tradicionales para la construcción de las casas de quincha y las juntas de embarre o embarra han sido nominadas por la República de Panamá, por sus valores y la necesidad de ser incluidas en procesos de recuperación y ahora camino a su declaratoria en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Salvaguardia Urgente de la Unesco.

Esta decisión será oficializada durante la 20.ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que se celebrará del 8 al 13 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, India.

La solicitud destaca el valor histórico, sus procesos, materiales del ecosistema de árboles, tierras y plantas, así como el trabajo comunitario de este sistema constructivo ancestral, aún vigente en varias provincias y sectores del país donde se siguen edificando viviendas con quincha gracias al trabajo colectivo de las comunidades y a las tradicionales juntas de embarre o embarra.

Estas prácticas representan un modelo de solidaridad social: vecinos, familias y portadores se unen para levantar una casa, compartir alimentos, música, cantos y saberes transmitidos de generación en generación.

El Ministerio de Cultura y el país están representados mediante una delegación en la India, integrada por personal de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio Cultural, un portador del conocimiento, personal de la Embajada de Panamá en India y de la Asamblea Legislativa.

La declaratoria por parte de la Unesco marcará un paso importante para Panamá, al incorporar estas técnicas constructivas como un elemento cultural en riesgo de desaparición pero en activo proceso de rescate.