Meduca: Docentes que laboraron en zonas apartadas o de difícil acceso retornarán a sus hogares

Panamá/Un total de 1,342 docentes que prestaron servicio en áreas de difícil acceso durante el año escolar 2025 retornarán a sus hogares para las fiestas de fin de año, informó el Ministerio de Educación (Meduca).

De acuerdo con la entidad, el traslado se realizará desde mañana viernes 19 y hasta el 23 de diciembre, mediante un operativo logístico que contempla transportes terrestres, acuáticos y aéreos, coordinados por las direcciones regionales de educación, con el apoyo de diversas instituciones del Estado, según las condiciones geográficas de cada región.

En la Región Educativa de Darién, por ejemplo, se tiene previsto el traslado de 305 docentes, con salidas programadas desde Yaviza, Puerto Quimba y Darién Nicanor Senan, utilizando transporte terrestre y aéreo.

El Meduca destacó que estos educadores desempeñaron una labor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando el derecho a la educación de niños y jóvenes que residen en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso.

Con este operativo, el Estado reafirma su compromiso con la equidad educativa y reconoce el esfuerzo de los docentes que, durante el año lectivo, contribuyeron a llevar educación a las zonas más apartadas del país.