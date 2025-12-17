Trasladan Naviferia del IMA en Arraiján por razones de seguridad

De acuerdo con la información oficial, toda la operación correspondiente a este jueves 18 de diciembre se realizará en la plaza Hato Montaña, también en Arraiján, manteniendo los horarios y la oferta de productos previstos.

Naviferias en Chilibre.
Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña a un costo de $15, la cual se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. / Cortesía del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)

Arraiján, Panamá Oeste/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el traslado de la Naviferia programada originalmente en Town Center, en el distrito de Arraiján, debido a motivos de seguridad y logística, según informó la entidad a través de un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, toda la operación correspondiente a este jueves 18 de diciembre se realizará en la plaza Hato Montaña, también en Arraiján, manteniendo los horarios y la oferta de productos previstos.

El IMA indicó que la medida busca salvaguardar la integridad física de los consumidores y del personal que participa en estas jornadas de venta. Las Naviferias 2025 continúan desarrollándose a nivel nacional durante el mes de diciembre, con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos básicos de la temporada a precios accesibles.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña a un costo de $15, la cual se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. Para realizar las compras, el IMA recordó que es obligatorio presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Contenido de la caja navideña

La caja navideña incluye cinco productos esenciales:

  • Un jamón picnic
  • Una bolsa de cinco libras de arroz
  • Una botella de aceite o una lata de piña
  • Una libra de azúcar
  • Una lata de guandú

Las Naviferias se mantendrán activas hasta el próximo 19 de diciembre, conforme al calendario establecido por la entidad.

Temas relacionados

Distrito de Arraiján Instituto de Mercadeo Agropecuario Naviferias
Si te lo perdiste
Lo último
stats