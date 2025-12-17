Trasladan Naviferia del IMA en Arraiján por razones de seguridad

De acuerdo con la información oficial, toda la operación correspondiente a este jueves 18 de diciembre se realizará en la plaza Hato Montaña, también en Arraiján, manteniendo los horarios y la oferta de productos previstos.

Arraiján, Panamá Oeste/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el traslado de la Naviferia programada originalmente en Town Center, en el distrito de Arraiján, debido a motivos de seguridad y logística, según informó la entidad a través de un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, toda la operación correspondiente a este jueves 18 de diciembre se realizará en la plaza Hato Montaña, también en Arraiján, manteniendo los horarios y la oferta de productos previstos.

El IMA indicó que la medida busca salvaguardar la integridad física de los consumidores y del personal que participa en estas jornadas de venta. Las Naviferias 2025 continúan desarrollándose a nivel nacional durante el mes de diciembre, con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos básicos de la temporada a precios accesibles.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña a un costo de $15, la cual se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. Para realizar las compras, el IMA recordó que es obligatorio presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Contenido de la caja navideña

La caja navideña incluye cinco productos esenciales:

Un jamón picnic

Una bolsa de cinco libras de arroz

Una botella de aceite o una lata de piña

Una libra de azúcar

Una lata de guandú

Las Naviferias se mantendrán activas hasta el próximo 19 de diciembre, conforme al calendario establecido por la entidad.