Sinaproc prepara operativos de prevención y seguridad para la época seca

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que ha intensificado los operativos de prevención y seguridad de cara a la época seca, que comprende el verano, las festividades de Carnaval y la Semana Santa, con el objetivo principal de salvaguardar la vida de la población.

El director general de la entidad, Omar Smith Gallardo, explicó que la planificación de estas acciones se inició desde el mes de diciembre, tomando en cuenta la experiencia acumulada en años anteriores. Detalló que el personal de las distintas provincias fue convocado para presentar y coordinar los planes operativos correspondientes a cada zona, con el fin de fortalecer la respuesta antes de finalizar el año y avanzar con mayor preparación hacia las operaciones previstas para 2026.

“Desde diciembre estamos evaluando la época seca, los carnavales y, por supuesto, la Semana Santa. Lo que hicimos fue agrupar al personal de las diferentes provincias para que presentaran su plan operativo por zona, revisando los niveles de coordinación, las tareas pendientes y todo lo que debe quedar listo antes del 31 de diciembre”, señaló Smith Gallardo.

El director indicó que entre las prioridades se encuentra la definición de los puntos de cobertura, la cantidad de guardavidas que serán asignados, así como la logística necesaria, el equipamiento y los mecanismos de desplazamiento del personal. Estas acciones buscan garantizar una atención oportuna en playas, ríos y otros sitios de alta afluencia durante la temporada.

En cuanto a las áreas de intervención, Smith Gallardo mencionó que en Bocas del Toro se mantiene la cobertura en sectores como El Silencio y distintos ríos de la región. En Chiriquí, los operativos se concentrarán en playas como Las Lajas y La Barqueta, además de otras zonas que se irán incorporando al plan.

Para la provincia de Coclé, se contempla la vigilancia en Santa Clara y áreas cercanas, mientras que en Herrera y Los Santos se dará seguimiento a los balnearios del río La Villa y otros puntos de recreación, incluyendo El Uverito.

En Panamá Oeste, Sinaproc tendrá presencia en al menos tres sectores, entre ellos Gorgona y áreas aledañas.

Finalmente, en la provincia de Colón, los operativos se enfocarán principalmente en el área de La Langosta, en coordinación con la dirección provincial de Panamá, como parte del despliegue nacional que busca reducir riesgos y prevenir incidentes durante la temporada seca.