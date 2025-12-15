Sinaproc advierte lluvias persistentes en varias regiones del país hasta el jueves

Sinaproc recomendó a la ciudadanía evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse alejada de taludes y árboles inclinados, limpiar desagües y canales cercanos a las viviendas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este lunes un aviso de prevención por lluvias persistentes ante la previsión de condiciones de inestabilidad atmosférica en varias regiones del país, desde hoy lunes 15 hasta el jueves 18 de diciembre, según informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el comunicado oficial, las áreas bajo aviso incluyen Panamá Este, Darién, la comarca Emberá, Colón, Veraguas (norte y sur) y Los Santos (oeste). Para el resto del territorio nacional, se mantiene la posibilidad de lluvias de variada intensidad.

Sinaproc advirtió que estas condiciones meteorológicas podrían generar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra, especialmente en zonas vulnerables.

La entidad informó que mantiene monitoreo permanente y coordinación con las instituciones de primera respuesta, reiterando que la prioridad es salvaguardar la vida de la población.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la ciudadanía evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse alejada de taludes y árboles inclinados, limpiar desagües y canales cercanos a las viviendas, y atender únicamente los avisos oficiales emitidos por Sinaproc y el Imhpa. En caso de emergencia, se debe llamar al 911.

Finalmente, la institución exhortó a la población a mantenerse informada y actuar con responsabilidad frente a las condiciones climáticas previstas para los próximos días.