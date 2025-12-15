Árboles de Navidad se convertirán en abono; lanzan campaña para evitar que vayan a la basura

A diferencia de años anteriores, cuando los árboles eran simplemente recogidos y enviados a vertederos, en esta ocasión se les dará una nueva utilidad, evitando que se conviertan en un problema ambiental y de recolección.

Ciudad de Panamá/Fue en la Universidad de las Américas donde se realizó la conferencia de prensa para el lanzamiento de una campaña de concienciación, dirigida a la ciudadanía que utiliza árboles de Navidad naturales, los cuales generalmente después del 6 de enero son desechados en ríos, quebradas o terminan acumulándose en vertederos.

Durante el encuentro se anunció que, a partir de este año, los árboles de Navidad serán dispuestos en puntos específicos que serán anunciados por las autoridades, para luego ser recolectados y transformados en compostaje.

La iniciativa es impulsada por la Autoridad de Aseo, Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Ambiente, la Cámara Panameña de Reciclaje y gobiernos locales de Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera y San Miguelito.

A diferencia de años anteriores, cuando los árboles eran simplemente recogidos y enviados a vertederos, en esta ocasión se les dará una nueva utilidad, evitando que se conviertan en un problema ambiental y de recolección.

“En lugar de desbordar los sistemas de aseo con los arbolitos encima de la basura, vamos a eliminar un problema grave y convertirlo en composta, en vida nueva para nuestras plantas”, declaró el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

A la actividad asistieron los alcaldes Mayer Mizrachi, Irma Hernández, de San Miguelito, y Eloy Chong, de La Chorrera.

Aunque no asistieron el alcalde de Colón ni la alcaldesa de Arraiján, ambos distritos estuvieron representados.

Hernández detalló que el centro de acopio principal será en el centro comercial Los Andes N.º 2, aunque se habilitarán puntos temporales en distintos sectores del distrito, desde donde los árboles serán trasladados a ese sitio.

En el caso de Arraiján, se anunció que los árboles serán recolectados en Westland Mall y en el parque de Brisas del Golf.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no desechar los árboles en ríos, quebradas o vertederos, y a sumarse a esta iniciativa ambiental.

