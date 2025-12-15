Mina de cobre en Donoso: Auditoría será pública y comenzarán a conocerse este mes, afirma ministro Navarro

Ciudad de Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó avanza la auditoría integral a la mina de cobre ubicada en Donoso, cuyos primeros resultados comenzarán a publicarse este mismo mes, como parte de un proceso que se extenderá hasta abril o mayo de 2026.

Navarro detalló que se trata de una auditoría completa, ejecutada por una empresa internacional de alto nivel técnico, en la que se están evaluando los 370 componentes ambientales existentes en el proyecto minero.

Según explicó, este proceso contempla varios informes preliminares y un informe final que permitirá al Estado panameño conocer con exactitud la situación heredada de administraciones anteriores.

“El primer borrador del informe sale este mes, un segundo informe en enero y luego un tercer informe que culminará con un informe final entre abril y mayo. Todo este proceso tomará aproximadamente seis meses”, señaló el titular de Ambiente.

Informes públicos

El ministro Navarro recalcó que todos los informes de la auditoría serán de carácter público y estarán disponibles en el sitio web del Ministerio de Ambiente, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y el acceso a la información.

“Toda la información relacionada con la auditoría de la mina será pública. El que quiera información adicional puede solicitarla; estamos dando la cara y trabajando de frente con los panameños”, afirmó Navarro.

Asimismo, subrayó que el objetivo central del proceso es que el país conozca qué ocurrió realmente en la mina, cuáles son los impactos ambientales y cuáles serán las acciones responsables que deberá asumir el Estado.

Cierre de la mina; un proceso complejo

Navarro fue enfático al señalar que cualquier decisión futura sobre la mina dependerá, en gran medida, de los resultados de la auditoría, aunque aclaró que cerrar una mina de esta magnitud no es un proceso inmediato.

“No se cierra una mina apagando un interruptor. Es un proceso extremadamente complejo que requiere medidas ambientales responsables”, advirtió.

El ministro Navarro explicó que actualmente uno de los principales problemas es el hueco abierto y las más de 400 mil toneladas de material minado no procesado, que generan lixiviados contaminantes cada vez que llueve, afectando las fuentes de agua de la región.

No obstante, destacó que ya se han dado pasos importantes, como la remoción del concentrado de cobre, la exportación del material procesado y el traslado de sustancias peligrosas como el nitrato de amonio, reduciendo riesgos ambientales y de seguridad.

Navarro recordó que la auditoría fue una decisión directa del presidente José Raúl Mulino, anunciada desde su discurso de toma de posesión, y reiteró que este proceso no responde a improvisaciones ni presiones externas.

Con información de Elizabeth González.