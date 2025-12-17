Instalan Comisión Nacional de Salud Especializada para mejorar el acceso a medicamentos

Uno de los principales objetivos de la Comisión será establecer negociaciones directas con las casas farmacéuticas, con miras a obtener mejores precios y asegurar la calidad de los medicamentos, sobre todo aquellos de alto costo, terapias innovadoras y productos biotecnológicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo la instalación de la Comisión Nacional de Salud Especializada, una instancia creada para articular la adquisición de medicamentos por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), con el propósito de garantizar precios más favorables, calidad en los fármacos y un acceso equitativo para la población.

Uno de los principales objetivos de la Comisión será establecer negociaciones directas con las casas farmacéuticas, con miras a obtener mejores precios y asegurar la calidad de los medicamentos, sobre todo aquellos de alto costo, terapias innovadoras y productos biotecnológicos.

La iniciativa busca facilitar el acceso oportuno de los pacientes a tratamientos especializados, en un contexto donde los altos precios han representado una barrera recurrente para el sistema de salud pública. “El objetivo es que los pacientes tengan acceso universal a estos medicamentos, sin discriminación entre asegurados y no asegurados”, afirmó Sandoval.

Según lo informado, la Comisión tiene previsto realizar reuniones bimensuales, durante las cuales se elaborará su reglamento interno de funcionamiento y cada uno de sus miembros aportará su experiencia técnica para fortalecer la toma de decisiones.

Una vez formalizada su instalación, el reglamento interno será elaborado conforme a las funciones establecidas en el Decreto Ejecutivo N.º 27 del 10 de mayo de 2024 y deberá ser aprobado por el Ministerio de Salud mediante resolución.

Durante el acto, Julio Sandoval, asesor del Despacho Superior del Minsa, explicó que la Comisión está conformada por el Minsa, la CSS, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, los Patronatos, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.