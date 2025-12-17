Regresa la Recreovía a la Cinta Costera este domingo 21 de diciembre

La Recreovía se ha consolidado como una actividad de esparcimiento familiar en la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá/Este domingo 21 de diciembre, la Cinta Costera será el punto de encuentro para familias, ciclistas y amantes de la actividad física, con la Recreovía, organizada por la Alcaldía de Panamá a través de su Dirección de Deportes.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., el tramo que va desde el puente vehicular de Paitilla hasta el tramo marítimo Barraza estará habilitado exclusivamente para bicicletas, patines y caminatas, en una jornada que promueve el bienestar, la recreación y el uso de espacios públicos de forma saludable.

Esta iniciativa busca fomentar hábitos de vida activa en un ambiente seguro y libre de vehículos motorizados.

Recomendaciones para los participantes

La Alcaldía de Panamá sugiere a los asistentes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: