Alcaldía de Panamá adjudica contrato directo por $2.3 millones para reparar piscinas municipales

Se trata de las piscinas de los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

Panamá/La Alcaldía de Panamá adjudicó de forma directa más de 2.3 millones de dólares para el mejoramiento de las piscinas municipales de Betania, San Francisco y Calidonia, un proyecto que quedó en firme este 21 de noviembre tras culminar el periodo de reclamos del proceso de contratación.

De acuerdo con la información oficial, el contrato fue otorgado al Consorcio Nexus, integrado por las empresas Estudios Alcances y Desarrollos, S.A., y Alfa Mega Construcciones, S.A., mediante la Resolución de Adjudicación No. 068-CD-2025, emitida el 29 de octubre de 2025. El monto aprobado asciende a $2,337,777.00.

La resolución fue publicada en el portal Panama Compras el 7 de noviembre, y tras cumplirse los plazos legales, la adjudicación quedó en firme, permitiendo avanzar hacia las fases administrativas y técnicas del proyecto.

Las piscinas municipales permanecen cerradas desde hace semanas, luego de que la Alcaldía ordenara su clausura temporal para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Según la institución, esta medida buscaba salvaguardar la salud pública y garantizar que estos espacios reunieran las condiciones adecuadas para su uso comunitario.

La administración municipal sostiene que el cierre permitió avanzar de forma responsable hacia la modernización de las instalaciones acuáticas, con el objetivo de que las familias puedan contar próximamente con espacios más seguros, renovados y aptos para la recreación.