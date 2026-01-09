Durante un recorrido por la zona realizado por este medio, se observó a familias completas disfrutando del mar, el sol y los espacios al aire libre, en un ambiente mayormente familiar y relajado.

Veracruz, Panamá Oeste/Este 9 de enero fue aprovechado por decenas de panameños que acudieron a distintas playas del país, siendo Veracruz una de las más concurridas, principalmente por su cercanía con la ciudad capital y el clima soleado y agradable que predominó durante la jornada.