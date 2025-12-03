Alcaldía de Panamá ofrecerá 10% de descuento en impuestos durante enero de 2026. Conozca los requisitos

Con este descuento la institución busca ofrecer a los contribuyentes la facilidad para ponerse al día con su situación fiscal.

Municipio de Panamá, edificio Hatillo
Municipio de Panamá, edificio Hatillo / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
03 de diciembre 2025 - 16:23

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que, durante enero de 2026, los contribuyentes podrán acceder a un descuento del 10% al cancelar la totalidad de los impuestos anuales de negocios y publicidad.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para obtener este beneficio, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma Alcaldía Digital, completar la declaración jurada correspondiente, generar la liquidación y confirmar que el descuento haya sido aplicado correctamente antes de efectuar el pago.

Los métodos habilitados para cancelar los impuestos son:

  • Banca en línea
  • Cajeros automáticos
  • Alcaldía Digital
  • Todos los Centros de Recaudación de la Alcaldía de Panamá.

Con esta iniciativa, la alcaldía busca ofrecer una opción que permita a los contribuyentes ponerse al día con sus compromisos, además de garantizar los ingresos necesarios para mantener la calidad de los servicios brindados en el distrito capital.

