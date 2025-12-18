San Miguelito: Fiscalía Anticorrupción verifica ejecución de proyectos municipales de la administración pasada

De acuerdo con la información oficial, el objetivo de estas acciones es fiscalizar en campo la ejecución de los proyectos.

San Miguelito/La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo acciones investigativas relacionadas con dos proyectos aprobados por el Consejo Municipal de San Miguelito y ejecutados por la Alcaldía, que dirige Irma Hernández, como parte de un proceso de verificación sobre el uso de fondos públicos.

Las diligencias están vinculadas al Plan de Reactivación Económica y al Operativo de Ornato y Saneamiento, iniciativas que en conjunto representan una inversión de $2.1 millones; y que de acuerdo con fuentes judiciales corresponden a la administración pasada, que dirigió Héctor Valdés Carrasquilla. Se trata de las obras de los proyectos de pasamanos y veredas, tinaquera y la rehabilitación de una cancha en el sector de La 9 de Enero.

La Fiscalía Anticorrupción realizó acciones investigativas sobre dos proyectos aprobados por el Consejo Municipal de San Miguelito y ejecutados por la Alcaldía, correspondientes al 9 de enero. El accionar, por B/.2.1 millones, busca verificar en campo su ejecución. ⚖️ pic.twitter.com/kdPQkJ2O2Q — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 18, 2025

De acuerdo con la información oficial, el objetivo de estas acciones es verificar en campo la ejecución de los proyectos, con el fin de constatar que las obras y actividades se hayan desarrollado conforme a lo aprobado por las autoridades municipales.

Estas actuaciones forman parte de los mecanismos de control y fiscalización que adelanta el Ministerio Público para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y la transparencia en la gestión municipal.