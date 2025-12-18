El MOP realiza reparaciones de calles en el corregimiento de Chepo

El MOP se encarga de aplicar más de 20 toneladas de asfalto caliente en comunidades de Unión de Azuero y Espavé para mejorar la circulación vehicular.

Chepo, Panamá Este/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su regional en Panamá Este, continúa con los trabajos de mantenimiento vial en el corregimiento de Chepo, como parte de su plan permanente para mejorar las condiciones de carretera y así garantizar una movilidad más segura y eficiente por parte de los residentes y conductores que transitan diariamente por esta zona.

Estas labores contemplan la aplicación de 20 toneladas de asfalto caliente en distintos puntos estratégicos del corregimiento, con el objetivo principal de fortalecer la infraestructura vial, para así optimizar la capa de rodadura y poder reducir los riesgos asociados al deterioro de las calles, especialmente durante la temporada lluviosa.

En la comunidad de Unión de Azuero, específicamente sobre la avenida José Agustín Arango, la cuadrilla del MOP llevó a cabo trabajos de parcheo superficial en el sector donde se utilizaron aproximadamente 10 toneladas de asfalto caliente, lo que permitió corregir imperfecciones de la vía.

En la comunidad de Espavé, el personal del MOP realizó labores de mantenimiento vial donde aplicaron más de 10 toneladas de asfalto caliente con el fin de ejecutar trabajos de relleno de huecos con material de capa base, para emplear un volumen aproximado de 4 metros cúbicos, con el fin de reforzar la estructura de la carretera.

Estas acciones forman parte del programa integral de mantenimiento que busca atender de manera oportuna las necesidades de las comunidades, para así mejorar la conectividad vial y a la vez facilitar el desplazamiento diario de los habitantes.

El MOP informa que las intervenciones se estarán desarrollando en diferentes sectores del área, donde las jornadas de mantenimiento vial serán reforzadas durante la temporada de verano, cuando las condiciones climáticas permitan realizar estos trabajos.

Además, estas acciones, que fueron tomadas por parte del Ministerio de Obras Públicas con el fin de reafirmar su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la población, para así contribuir con el desarrollo local y el mejoramiento de las infraestructuras en Panamá Este.

