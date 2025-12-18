Hospital de Aguadulce incorpora por primera vez estudio angiocat coronario

Los pacientes ya no deberán trasladarse hasta la ciudad de Panamá para acceder a una evaluación especializada, lo que mejora de manera directa el acceso a los servicios de salud.

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha por primera vez el estudio de angiocat coronario en el Hospital Dr. Rafael Estévez, ubicado en Aguadulce, lo que representa un avance significativo en el diagnóstico oportuno de enfermedades cardíacas en la región central del país.

Con la implementación de este procedimiento, los pacientes ya no deberán trasladarse hasta la ciudad de Panamá para acceder a una evaluación especializada, lo que mejora de manera directa el acceso a los servicios de salud y agiliza la atención de personas que presentan dolor torácico y factores de alto riesgo cardiovascular.

El angiocat coronario es una herramienta diagnóstica que permite a los especialistas identificar la presencia de obstrucciones en las arterias coronarias y determinar su grado de severidad. Esta información resulta clave para definir el tratamiento más adecuado, ya sea mediante el uso de medicamentos o a través de procedimientos intervencionistas.

🔗Puedes leer: Instalan Comisión Nacional de Salud Especializada para mejorar el acceso a medicamentos

“Este servicio representa un avance tecnológico en la atención cardiovascular y acerca los servicios especializados a la población”, resaltó el Dr. Omar De Icaza, director médico del hospital.

El Hospital Dr. Rafael Estévez brinda atención a cerca de 270 mil personas, entre asegurados y no asegurados, y registra más de 200 mil consultas médicas al año. Además, cuenta con equipos de alta tecnología que permiten ofrecer una atención más oportuna y de calidad.

Las autoridades médicas informaron que los pacientes interesados en acceder a este estudio pueden solicitar su cita directamente en el Departamento de Radiología Médica del hospital.