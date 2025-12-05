CSS traslada 98 pacientes al nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero

La apertura oficial del moderno hospital marca un avance significativo para la atención médica en la provincia de Colón.

Colón/Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el traslado de 98 pacientes hospitalizados desde el antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero hacia las nuevas y modernas instalaciones ubicadas en Coco Solo, las cuales iniciaron operaciones oficialmente.

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, destacó que se está cumpliendo lo prometido:

“Hoy iniciamos la apertura de este hospital. El nuevo centro cuenta con el doble de camas que el antiguo Amador Guerrero, lo que permitirá ampliar la capacidad y ofrecer los servicios que la población colonense merece”.

La movilización inició a tempranas horas bajo un operativo coordinado por personal de la CSS, estamentos de seguridad, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Zona Libre de Colón y el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, garantizando un proceso seguro y ordenado para todos los pacientes.

Podría leer. Detectan trabajo infantil en 18 fincas cafetaleras de Boquete

Por su parte, la Dra. Marlin Cedeño, directora nacional de los Servicios de Salud de la CSS, explicó que se ejecutó una logística minuciosa para completar el traslado total de los pacientes al nuevo hospital, una infraestructura cedida por el Ministerio de Salud a la CSS para su puesta en marcha en beneficio de la población colonense.

Agregó que “este hospital cuenta con una amplia cartera de servicios: cirugía, medicina interna, pediatría, neonatología, curaciones y todos los servicios propios de un hospital de segundo nivel, pero con un nivel de complejidad superior”.

Este operativo marca un avance significativo, pues representa mayor comodidad y dignidad para los colonenses, además de mejores condiciones laborales para el personal de salud de la provincia.

Te puede interesar. Mil Polleras 2026: Más de 80 delegaciones confirmadas, inscripciones cierran el 20 de diciembre

La directora resaltó que este logro refleja un esfuerzo conjunto y un compromiso firme por mejorar la atención en salud:

“Este trabajo demuestra que la Caja de Seguro Social puede colaborar armónicamente con el Ministerio de Salud cuando las autoridades se ponen de acuerdo, y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy”.

La CSS reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los servicios de salud y de impulsar acciones que garanticen infraestructura moderna, atención digna y un sistema más eficiente para todos los panameños.