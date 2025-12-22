Meduca apuesta por un rediseño curricular a partir de 2026: será desde preescolar hasta duodécimo

El proyecto contempla competencias nuevas , entre ellas emprendimiento y socioemocional , que se suman a las ya existentes en tecnología, comunicación, lógico-matemática, ciudadanía y artística, para un total de 10 competencias incorporadas en el currículo.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) alista un rediseño curricular nacional que se aplicará desde preescolar hasta duodécimo grado a partir del año lectivo 2026, tras un proceso técnico que inició en 2025 con la participación de docentes, directores, supervisores y sociedad civil, según la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa.

Este año se conformó un Equipo Nacional de Innovación y Actualización Curricular, integrado por maestros, profesores, directores regionales y nacionales, además de representantes civiles, con el objetivo de diagnosticar necesidades formativas y actualizar contenidos.

El plan incluyó la revisión de 276 asignaturas correspondientes a los 28 bachilleratos vigentes, luego de un análisis que incorporó resultados de pruebas nacionales e internacionales como PISA, ERCE y CRECE.

La directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa, Isis Núñez, explicó que el propósito es alinear la formación estudiantil con los cambios globales y con las demandas del sector empresarial, productivo y académico para garantizar una educación integral.

“El mundo cambia”, reconoció Núñez al referirse a la necesidad de mantener el currículo actualizado.

El proyecto contempla competencias nuevas, entre ellas emprendimiento y socioemocional, que se suman a las ya existentes en tecnología, comunicación, lógico-matemática, ciudadanía y artística, para un total de 10 competencias incorporadas en el currículo.

La revisión planteó ajustes a la oferta de bachilleratos. Actualmente existen 28 bachilleres, pero la dirección sostiene que muchas especialidades son muy similares y podrían unificarse, como los casos en comercio y contabilidad, que difieren solo en dos o tres materias.

Núñez recordó que países como Colombia y Costa Rica mantienen dos o tres bachilleratos más amplios, orientados principalmente a formación científica o académica.

Sobre la posibilidad de eliminar bachilleres, Núñez indicó que por ahora no se ha suspendido ningún bachillerato, debido a que el proceso del 2025 se concentró exclusivamente en la actualización de contenidos.

Sin embargo, reconoció que el objetivo es asegurar que cada plan responda a oferta y demanda, sin pretender que la educación media otorgue especializaciones técnicas que corresponden a institutos superiores y universidades.

La fase de ejecución iniciará en enero y febrero de 2026, con capacitaciones a docentes en las 16 regiones educativas. Del 19 al 23 de enero se preparará a los directores, quienes actuarán como primeros supervisores en los centros educativos.

Posteriormente, del 2 al 13 de febrero serán formados los docentes, en jornadas de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., previa inscripción en el portal educativo publicado en el sitio web del Ministerio de Educación.

Nuñez explicó que mantienen 30 redes educativas, lo que permitirá a los docentes intercambiar experiencias y proponer ajustes. La funcionaria recordó que parte del diagnóstico tomó en cuenta la voz del estudiantado mediante foros regionales y nacionales, cuyos planteamientos serán incorporados en la etapa de implementación.

El rediseño incluye, además de emprendimiento y socioemocionalidad, la inteligencia artificial, enfatizando que la actualización debe ir acompañada de cambios metodológicos en el aula.

"De nada nos sirve tener un currículo muy actualizado si el docente mantiene las mismas prácticas”, enfatizó la funcionaria.

El Meduca prevé además trabajar con el programa entre pares, condicionado a la entrega de computadoras portátiles a estudiantes de premedia y media, para reforzar habilidades tecnológicas.

En cuanto a inquietudes sobre institutos técnicos que gradúan soldadores, plomeros y carpinteros, Núñez respondió que cualquier oferta depende de la demanda, pero insistió en que la educación media no está diseñada para otorgar especializaciones técnicas terminales, aunque reconoció que los segundos ciclos industriales seguirán en revisión.

Consultada sobre posibles cambios en el calendario escolar para zonas de difícil acceso —donde se han registrado tragedias por condiciones geográficas—, informó que la medida ha sido analizada, pero es un poco compleja la situación.

Mencionó factores relacionados con coincidencia de vacaciones, becas y responsabilidades familiares de los docentes.

