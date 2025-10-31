NBA noticias| Árbitros usarán un nuevo dispositivo en los partidos

La liga de baloncesto busca agilizar el proceso de toma de decisiones en jugadas que pueden generar polémica.

Estados Unidos/Los jueces de la NBA utilizarán auriculares durante los partidos desde el sábado para poder comunicarse en tiempo real entre ellos y con el centro de repeticiones, anunció la liga norteamericana de baloncesto el viernes.

La medida, en la que la NBA colabora con la Asociación Nacional de Árbitros de Básquetbol, inicia un proceso de dos fases cuyo objetivo es mejorar el ritmo del juego y la precisión del arbitraje.

En la primera fase, cada árbitro llevará un auricular sujeto a su uniforme. Podrán quitárselo y colocárselo en la oreja solo durante la revisión de repeticiones instantáneas y cuando sea necesario en otras interrupciones en un partido, pero no mientras se está jugando.

Luego de que se evalúen los resultados de la primera fase del nuevo sistema, comenzará una segunda instancia en enero en la que los referís podrán llevar los auriculares puestos durante todo el encuentro, incluso mientras se está jugando.

En la segunda fase, los árbitros podrán comunicarse directamente con el centro de repeticiones y entre ellos en todo momento durante el juego.

La segunda fase se extenderá al menos hasta el receso del Juego de las Estrellas, que se realiza en febrero.

La tecnología a utilizar ya se probó durante los partidos de pretemporada de los dos últimos años, la Liga de Verano de la NBA de 2023 a 2025 y la Liga de desarrollo de la NBA (G League) de 2022 a 2024.

Los auriculares

Los auriculares y micrófonos que utilizan los árbitros en la NBA tienen varias funciones importantes relacionadas con la comunicación y la revisión de jugadas.

Funciones en la NBA

Comunicación interna entre árbitros Los tres (o más) árbitros en la cancha usan sistemas de intercomunicación para hablar entre sí en tiempo real sin necesidad de acercarse físicamente. Esto agiliza la toma de decisiones, sobre todo en jugadas rápidas o confusas (faltas, violaciones, revisiones, etc.). Conexión con la mesa de control y el centro de revisión Los árbitros pueden comunicarse directamente con el Replay Center de la NBA (ubicado en Secaucus, Nueva Jersey), donde un equipo de oficiales revisa las repeticiones de video. Durante una revisión (“coach’s challenge” o revisión oficial), el árbitro principal puede hablar con los revisores para confirmar la decisión correcta. Transparencia y comunicación con el público En la temporada 2023-24, la NBA comenzó a ampliar el uso de micrófonos abiertos, permitiendo que los árbitros expliquen las decisiones revisadas al público en la arena y a quienes ven la transmisión, similar a lo que ya se hace en la NFL. Esto mejora la claridad y comprensión de las decisiones arbitrales.

Otros deportes donde se usan dispositivos similares

Sí, este tipo de tecnología se ha implementado en otros deportes profesionales desde hace varios años:

Fútbol (soccer) :

: Los árbitros usan auriculares y micrófonos para comunicarse con los asistentes y con la sala del VAR (Video Assistant Referee).

(Video Assistant Referee). Esto permite coordinar decisiones en tiempo real sin interrumpir tanto el juego.

NFL (fútbol americano) :

: Los árbitros usan micrófonos para comunicarse con sus colegas y también para anunciar las decisiones al público por megafonía.

por megafonía. Es uno de los sistemas más avanzados y antiguos en cuanto a comunicación arbitral.

NHL (hockey sobre hielo) y MLB (béisbol) :

y : También tienen sistemas de comunicación y conexión directa con centros de revisión de video centralizados.

