Dámaso Espino, gerente de Panamá: "Copa América de Béisbol será un trampolín para el Clásico Mundial"

Sintoniza los partidos de la Copa América de Béisbol, entre el 13 y 22 de noviembre, a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Copa América de Béisbol, que se jugará en Panamá con los 12 mejores equipos del continente, se perfila como el trampolín ideal para encender los motores y poner en marcha la artillería pesada que se entrena diariamente en la Academia Mariano Rivera, ubicada en Panamá Oeste. Esto lo manifestó Dámaso Espino, gerente del equipo panameño.

"La Copa América es como un trampolín para el Clásico Mundial. Es una plataforma para el Clásico Mundial", expresó. "Esto nos ayuda a tomar las decisiones de estos jugadores que están peleando por un puesto".

De este equipo nacional, que intensifica su preparación bajo las órdenes del mánager José Mayorga, saldrá la selección que representará a Panamá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Te puede interesar: Copa América de Béisbol 2025| Preselección de Panamá recibe la visita de un exgrandes ligas

"Tenemos casi todo el staff completo del Clásico participando en la Copa América", indicó Espino en una entrevista al medio digital Harmodio Arrocha Sports. "Esto facilita que el cuerpo técnico esté al día a día con los jugadores, pueda trabajar conjuntamente y evaluar las debilidades, las virtudes del conjunto", agregó.

Panamá contará con sus jugadores de Grandes Ligas y realizará su etapa final de entrenamientos previos al Clásico Mundial a finales de febrero del próximo año en Florida, Estados Unidos, específicamente una semana antes del arranque del torneo.

"En diciembre de este año se hará el recorte para conformar la preselección de 35 jugadores", afirmó. "El equipo entrenará en Florida unos 5 o 6 días durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo, donde realizarán juegos de exhibición contra equipos de Grandes Ligas. Posteriormente viajarán a Puerto Rico para disputar el torneo", agregó.

El primer encuentro de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol será el 6 de marzo, frente a Cuba, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

"El primer juego con Cuba es como si fuera un Super Bowl. El grupo debe ir con la mentalidad de entender la urgencia... de que el primer día es el día más importante", señaló el gerente del conjunto panameño.

Te puede interesar: Copa América de Béisbol 2025 calendario| Estas son las fechas y horas de los partidos del torneo con sede en Panamá

Guías del bateo

Carlos Noriel Lee siempre está disponible para apoyar al béisbol panameño, y cuenta con todo el conocimiento y la experiencia para hacerlo de la mejor manera.

El exgrandes ligas visitó el campo de entrenamiento de la preselección nacional que afina su artillería para la primera Copa América de Béisbol, que se disputará a mediados de noviembre en el estadio Mariano Rivera, ubicado en Panamá Oeste.

El máximo jonronero panameño en la historia de las Grandes Ligas, con 358 vuelacercas, no formará parte del cuerpo técnico en la Copa América, pero su aporte será invaluable desde su perspectiva de exjugador de élite, con vasta experiencia en la Gran Carpa.

Durante su visita al campamento del preseleccionado nacional, Lee compartió con el cuerpo técnico y los peloteros, impartió instrucciones de bateo y ofreció consejos a los principales cañoneros del equipo.

El expelotero coclesano, conocido como 'El Caballo', también sostuvo una amena conversación con el exbig leaguer Einar Díaz, quien coordina el trabajo de bateo en los entrenamientos que se desarrollan en la Academia Mariano Rivera, un moderno y acogedor complejo deportivo.

Te puede interesar: Real Madrid | Xabi Alonso no castigará a Vinicius

Dámaso Espino, gerente general del equipo istmeño, confirmó que Lee se incorporará al conjunto durante la fase de preparación con miras al torneo mundialista.

“En el Clásico Mundial, los dos coordinarán el bateo. En la Copa América solo estará Einar Díaz”, aseguró Espino.

La presencia de Lee en los entrenamientos será clave, dada su experiencia en varios Clásicos Mundiales, lo que facilitará el trabajo técnico y fortalecerá la preparación del plantel para encarar compromisos de alto nivel, donde cada partido resulta decisivo para avanzar a la ansiada segunda ronda.

Si bien el campamento no dispone de mucha “pólvora” en cuanto a artilleros pesados, sí cuenta con un grupo de jóvenes bateadores que cargarán con el peso de la ofensiva.

“Veo mucho potencial aquí. Se siente muy bien ver a este grupo de peloteros jóvenes hacer lo que vienen haciendo”, comentó Lee mientras observaba los entrenamientos en el estadio Mariano Rivera.

Durante sus 14 temporadas en las Grandes Ligas, Carlos Lee se consolidó como uno de los mejores bateadores derechos, acumulando una línea ofensiva notable: 358 cuadrangulares, 1,363 carreras impulsadas y 469 dobles.

Nota de prensa

Te puede interesar: Kylian Mbappé tiene en su poder la Bota de Oro