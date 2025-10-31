Copa América de Béisbol 2025 calendario| Estas son las fechas y horas de los partidos del torneo con sede en Panamá

Sintoniza los partidos de la Copa América de Béisbol a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Copa América de Béisbol está cerca y la WBSC Américas divulgó este viernes el calendario oficial que se realizará en Panamá.

Después de que el organismo rector del béisbol en América anunciara que Venezuela no sería la sede de uno de los grupos del torneo, y que todos los partidos se disputarían en el territorio panameño, fue necesario buscar un nuevo estadio y ajustar la programación de los partidos. Por lo tanto, los juegos que se disputarían en tierras venezolanas se llevarán a cabo en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.

El estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se mantiene como sede de los encuentros de la agrupación en la que jugará la selección panameña.

La Copa América de Béisbol 2025 se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre con la participación de 12 equipos divididos en dos grupos. El Grupo A está conformado por las selecciones de Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao y el B lo integran Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Puerto Rico y Panamá.

El certamen iniciará con una fase de grupos. Después habrá una súper ronda en la que jugarán los equipos que ocupen los tres primeros puestos de sus respectivos grupos.

Los equipos que se ubiquen en los dos primeros lugares de la Súper Ronda jugarán el partido por la medalla de oro y los que hayan quedado tercero y cuarto disputarán el juego por la presea de bronce.

Calendario

La etapa preliminar se llevará a cabo entre el 13 y 17 de noviembre en jornadas de seis partidos. Eso equivale a tres juegos diarios en cada grupo.

Panamá iniciará su participación el jueves 13 ante Canadá. El viernes 14 enfrentará a Colombia, el sábado 15 a Argentina, el domingo 16 a Brasil y el lunes 17 a Puerto Rico. Todos esos encuentros iniciarán a las 7:00 p.m.

El listado detallado de los juegos se los mostramos a continuación.

Datos generales

Historial y relevancia