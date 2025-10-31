Premier League: Arne Slot y el Liverpool en crisis seis derrotas en siete partidos

Liverpool enfrentará al Aston Villa en otra jornada de la Premier League.

Londres, Reino Unido/Arne Slot es objetivo de todas las miradas escrutadoras este fin de semana en el fútbol inglés: un Liverpool en caída libre en la Premier League recibe al Aston Villa con la presión de ganar sí o sí, el sábado en la 10ª jornada.

Los números son elocuentes: el Liverpool ha perdido seis de sus últimos siete partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Ello incluye los cuatro últimos que ha jugado en la Premier League y el bofetón (0-3) recibido el miércoles en Anfield ante el Crystal Palace, que eliminó a los Reds de manera inapelable en los octavos de final de la Copa de la Liga.

Los reveses ligueros han hecho que el Liverpool baje al séptimo puesto (15 puntos), a siete unidades del líder Arsenal.

En el partido ante el Crystal Palace, Slot hizo rotaciones para preservar el estado físico de varios jugadores importantes y se notó en el césped, aunque el técnico neerlandés defendió la medida incluso después de la derrota.

"Teníamos un partido esta noche, luego solo dos días para descansar antes del siguiente (Aston Villa). Dos días de descanso y jugaremos contra el Real Madrid. Otros días más y ante el Manchester City. Cada uno puede tener su opinión, pero con el plantel que tenemos esto es lo que he decidido", dijo el técnico neerlandés.

"Lo que es verdad es que perder seis partidos de siete no está en los estándares de este club", admitió.

Una de las misiones del equipo para corregir el rumbo será ganar solidez defensiva, después de encadenar diez partidos seguidos recibiendo tantos.

Solo el buen inicio de temporada salva al Liverpool de una peor situación en la tabla.

Después de las cinco primeras jornadas, el Liverpool sacaba 12 puntos en la clasificación al Aston Villa. Cuatro fechas después, ambos tienen los mismos puntos y solo están separados por la diferencia de goles, ya que el equipo de Birmingham ha encadenado cuatro triunfos consecutivos.

Por su parte, el Arsenal tiene un desplazamiento en principio asequible al terreno del Burnley (16º).

El sorprendente Bournemouth, segundo a cuatro puntos de los Gunners, tiene una visita difícil al Etihad Stadium del Manchester City, quinto de la tabla y dos puntos por detrás.

Después de casi un mes de baja por lesión, el mediocampista español Rodri podría reaparecer en ese partido, dijo el viernes a los periodistas el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola.

También apasionante se presenta el derbi londinense entre el Tottenham (3º) y el Chelsea (9º).

Los Spurs están en el podio de la clasificación con 17 puntos, a cinco de la cima e igualados con la revelación Sunderland, que cerrará esta décima jornada el lunes, recibiendo al Everton (14º).

Estos son los partidos de la jornada en la Premier League:

