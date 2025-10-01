Panamá conoce a sus rivales para clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027
El certamen que determinará a los siete representantes de América para el torneo orbital comenzará en noviembre.
Estados Unidos/Los grupos para las Clasificatorias de las Américas de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 ya están completamente definidos tras la conclusión de los preclasificatorios jugados en México y Chile.
En el caso de Panamá se le ubicó en el Grupo D junto a Argentina, Cuba y Uruguay.
México se adjudicó el Grupo A de los preclasificatorios después de vencer a Jamaica (90-61) el domingo 10 de agosto. Con esa victoria, el equipo mexicano aseguró su lugar en el Grupo A de las Clasificatorias de las Américas, mientras que Jamaica se unirá al Grupo B.
Chile, ganador del Grupo B de los preclasificatorios tras derrotar a Cuba (78-74), ocupará un lugar en el Grupo C de las Clasificatorias de las Américas, mientras que los cubanos irán al Grupo D.
Los grupos para las Clasificatorias de las Américas de la Copa Mundial FIBA 2027 son los siguientes:
Grupo A
- Estados Unidos
- República Dominicana
- México
- Nicaragua
Grupo B
- Puerto Rico
- Canadá
- Bahamas
- Jamaica
Grupo C
- Brasil
- Venezuela
- Colombia
- Chile
Grupo D
- Argentina
- Uruguay
- Panamá
- Cuba
Las Clasificatorias de las Américas para la próxima Copa Mundial comenzarán en noviembre y otorgarán siete plazas para la Copa Mundial FIBA 2027 en Catar.
Partidos de Panamá
- Jueves 27 de noviembre de 2025: vs Uruguay
- Domingo 30 de noviembre de 2025: vs Uruguay
- Viernes 27 de febrero de 2026: vs Cuba
- Lunes 2 de marzo de 2026: vs Argentina
- Jueves 2 de julio de 2026: vs Cuba
- Domino 5 de julio de 2026: vs Argentina
Datos históricos
El Mundial de Baloncesto (oficialmente conocido como la Copa del Mundo FIBA, o FIBA World Cup) se caracteriza por marcas, momentos destacados y su propia evolución, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. A continuación veremos algunos aspectos de su historia.
Origen y Primera Edición
- Organizador: FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), fundada en 1932.
- Primera edición: 1950, en Argentina.
- Motivación: Inspirado en el éxito de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.
- Campeón inaugural: Argentina, que venció a EE.UU. en la final.
Formato y cambios
1950–1970: Torneos de todos contra todos
- Los primeros mundiales usaron un sistema de liguilla final en lugar de eliminación directa.
- Dominio temprano de países de América y Europa del Este.
1974–1990: Etapa de grupos + fase final
- Se introdujeron rondas preliminares y fases finales eliminatorias.
- La competencia creció en calidad y cantidad de participantes.
1994–2010: Apertura al profesionalismo (NBA incluida)
- A partir de 1994 (Toronto), jugadores de la NBA pudieron participar.
- EE.UU. ganó con el "Dream Team II" (tras el éxito olímpico de 1992).
2014 en adelante: Reestructuración y expansión
- Se cambió el calendario para no coincidir con el Mundial de Fútbol (cada 4 años, un año después del Mundial de fútbol).
- Se amplió a 32 equipos en 2019.
- Clasificación más estricta, similar a la de fútbol, con torneos continentales previos.
Ediciones recientes destacadas
- 2006 (Japón): España gana su primer título, con Pau Gasol como MVP.
- 2010 (Turquía): EE.UU. gana con un joven Kevin Durant.
- 2014 (España): EE.UU. repite con una generación renovada.
- 2019 (China): España vuelve a coronarse campeón.
- 2023 (Filipinas, Japón e Indonesia): Alemania sorprende y gana su primer título.
Información de FIBA