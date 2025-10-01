Panamá conoce a sus rivales para clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027

El certamen que determinará a los siete representantes de América para el torneo orbital comenzará en noviembre.

Jugadores de la Selección de Baloncesto de Panamá
Jugadores de la Selección de Baloncesto de Panamá / FIBA Americas

Estados Unidos/Los grupos para las Clasificatorias de las Américas de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 ya están completamente definidos tras la conclusión de los preclasificatorios jugados en México y Chile.

En el caso de Panamá se le ubicó en el Grupo D junto a Argentina, Cuba y Uruguay.

México se adjudicó el Grupo A de los preclasificatorios después de vencer a Jamaica (90-61) el domingo 10 de agosto. Con esa victoria, el equipo mexicano aseguró su lugar en el Grupo A de las Clasificatorias de las Américas, mientras que Jamaica se unirá al Grupo B.

Chile, ganador del Grupo B de los preclasificatorios tras derrotar a Cuba (78-74), ocupará un lugar en el Grupo C de las Clasificatorias de las Américas, mientras que los cubanos irán al Grupo D.

Los grupos para las Clasificatorias de las Américas de la Copa Mundial FIBA 2027 son los siguientes:

Grupo A

  • Estados Unidos
  • República Dominicana
  • México
  • Nicaragua

Grupo B

  • Puerto Rico
  • Canadá
  • Bahamas
  • Jamaica

Grupo C

  • Brasil
  • Venezuela
  • Colombia
  • Chile

Grupo D

  • Argentina
  • Uruguay
  • Panamá
  • Cuba

Las Clasificatorias de las Américas para la próxima Copa Mundial comenzarán en noviembre y otorgarán siete plazas para la Copa Mundial FIBA 2027 en Catar.

Partidos de Panamá

  • Jueves 27 de noviembre de 2025: vs Uruguay
  • Domingo 30 de noviembre de 2025: vs Uruguay
  • Viernes 27 de febrero de 2026: vs Cuba
  • Lunes 2 de marzo de 2026: vs Argentina
  • Jueves 2 de julio de 2026: vs Cuba
  • Domino 5 de julio de 2026: vs Argentina

Datos históricos

El Mundial de Baloncesto (oficialmente conocido como la Copa del Mundo FIBA, o FIBA World Cup) se caracteriza por marcas, momentos destacados y su propia evolución, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. A continuación veremos algunos aspectos de su historia.

Origen y Primera Edición

  • Organizador: FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), fundada en 1932.
  • Primera edición: 1950, en Argentina.
  • Motivación: Inspirado en el éxito de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.
  • Campeón inaugural: Argentina, que venció a EE.UU. en la final.

Formato y cambios

1950–1970: Torneos de todos contra todos

  • Los primeros mundiales usaron un sistema de liguilla final en lugar de eliminación directa.
  • Dominio temprano de países de América y Europa del Este.

1974–1990: Etapa de grupos + fase final

  • Se introdujeron rondas preliminares y fases finales eliminatorias.
  • La competencia creció en calidad y cantidad de participantes.

1994–2010: Apertura al profesionalismo (NBA incluida)

  • A partir de 1994 (Toronto), jugadores de la NBA pudieron participar.
  • EE.UU. ganó con el "Dream Team II" (tras el éxito olímpico de 1992).

2014 en adelante: Reestructuración y expansión

  • Se cambió el calendario para no coincidir con el Mundial de Fútbol (cada 4 años, un año después del Mundial de fútbol).
  • Se amplió a 32 equipos en 2019.
  • Clasificación más estricta, similar a la de fútbol, con torneos continentales previos.

Ediciones recientes destacadas

  • 2006 (Japón): España gana su primer título, con Pau Gasol como MVP.
  • 2010 (Turquía): EE.UU. gana con un joven Kevin Durant.
  • 2014 (España): EE.UU. repite con una generación renovada.
  • 2019 (China): España vuelve a coronarse campeón.
  • 2023 (Filipinas, Japón e Indonesia): Alemania sorprende y gana su primer título.

Información de FIBA

