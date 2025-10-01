Panamá conoce a sus rivales para clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027

El certamen que determinará a los siete representantes de América para el torneo orbital comenzará en noviembre.

Estados Unidos/Los grupos para las Clasificatorias de las Américas de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 ya están completamente definidos tras la conclusión de los preclasificatorios jugados en México y Chile.

En el caso de Panamá se le ubicó en el Grupo D junto a Argentina, Cuba y Uruguay.

México se adjudicó el Grupo A de los preclasificatorios después de vencer a Jamaica (90-61) el domingo 10 de agosto. Con esa victoria, el equipo mexicano aseguró su lugar en el Grupo A de las Clasificatorias de las Américas, mientras que Jamaica se unirá al Grupo B.

Chile, ganador del Grupo B de los preclasificatorios tras derrotar a Cuba (78-74), ocupará un lugar en el Grupo C de las Clasificatorias de las Américas, mientras que los cubanos irán al Grupo D.

Los grupos para las Clasificatorias de las Américas de la Copa Mundial FIBA 2027 son los siguientes:

Grupo A

Estados Unidos

República Dominicana

México

Nicaragua

Grupo B

Puerto Rico

Canadá

Bahamas

Jamaica

Grupo C

Brasil

Venezuela

Colombia

Chile

Grupo D

Argentina

Uruguay

Panamá

Cuba

Las Clasificatorias de las Américas para la próxima Copa Mundial comenzarán en noviembre y otorgarán siete plazas para la Copa Mundial FIBA 2027 en Catar.

Partidos de Panamá

Jueves 27 de noviembre de 2025: vs Uruguay

vs Uruguay Domingo 30 de noviembre de 2025: vs Uruguay

vs Uruguay Viernes 27 de febrero de 2026: vs Cuba

vs Cuba Lunes 2 de marzo de 2026: vs Argentina

vs Argentina Jueves 2 de julio de 2026 : vs Cuba

: vs Cuba Domino 5 de julio de 2026: vs Argentina

Datos históricos

El Mundial de Baloncesto (oficialmente conocido como la Copa del Mundo FIBA, o FIBA World Cup) se caracteriza por marcas, momentos destacados y su propia evolución, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. A continuación veremos algunos aspectos de su historia.

Origen y Primera Edición

Organizador : FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), fundada en 1932.

: FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), fundada en 1932. Primera edición : 1950 , en Argentina .

: , en . Motivación : Inspirado en el éxito de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

: Inspirado en el éxito de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Campeón inaugural: Argentina, que venció a EE.UU. en la final.

Formato y cambios

1950–1970: Torneos de todos contra todos

Los primeros mundiales usaron un sistema de liguilla final en lugar de eliminación directa.

Dominio temprano de países de América y Europa del Este.

1974–1990: Etapa de grupos + fase final

Se introdujeron rondas preliminares y fases finales eliminatorias.

La competencia creció en calidad y cantidad de participantes.

1994–2010: Apertura al profesionalismo (NBA incluida)

A partir de 1994 (Toronto), jugadores de la NBA pudieron participar.

(Toronto), jugadores de la pudieron participar. EE.UU. ganó con el "Dream Team II" (tras el éxito olímpico de 1992).

2014 en adelante: Reestructuración y expansión

Se cambió el calendario para no coincidir con el Mundial de Fútbol (cada 4 años, un año después del Mundial de fútbol).

Se amplió a 32 equipos en 2019.

en 2019. Clasificación más estricta, similar a la de fútbol, con torneos continentales previos.

Ediciones recientes destacadas

2006 (Japón) : España gana su primer título, con Pau Gasol como MVP.

: España gana su primer título, con Pau Gasol como MVP. 2010 (Turquía) : EE.UU. gana con un joven Kevin Durant.

: EE.UU. gana con un joven Kevin Durant. 2014 (España) : EE.UU. repite con una generación renovada.

: EE.UU. repite con una generación renovada. 2019 (China) : España vuelve a coronarse campeón.

: España vuelve a coronarse campeón. 2023 (Filipinas, Japón e Indonesia): Alemania sorprende y gana su primer título.

Información de FIBA