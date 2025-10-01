MLB wild card calendario| ¿Jornada de sentencia o resistencia? Esto traen los partidos del miércoles 1 de octubre

Estados Unidos/La acción de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas continúa este miércoles 1 de octubre en una jornada donde unos equipos que se juegan la vida y otros ven con ilusión su pase a las series divisionales.

En unas series de comodines, en las que se necesitan dos victorias para clasificar, el margen de error de cada uno de los participantes es mínimo por lo que esta fecha es clave en el futuro de los equipos involucrados.

Rojos vs Dodgers

Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles cierran la cartelera del miércoles en el Dodger Stadium tras un primer partido en el que los campeones defensores dieron una muestra de su poder.

Para el segundo encuentro, los Dodgers le dan la pelota al lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto (12-8, 2.49 de efectividad) y los Rojos tendrán como su abridor a Zack Littell (10-8, 3.81 de efectividad).

Mientras Los Ángeles quiere sellar la clasificación a la serie divisional, Cincinnati desea reivindicarse y forzar el enfrentamiento a un tercer y decisivo encuentro que se realizaría el jueves 2 de octubre.

Vive las emociones del segundo partido de esta serie por las señales de TVMAX y TVN Pass desde las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

¿Qué pasó en el primer juego?

En Los Ángeles, los Dodgers tumbaron a los Rojos de Cincinnati en un irregular inicio de camino hacia su segundo título consecutivo, una gesta que nadie ha logrado en un cuarto de siglo.

Shohei Ohtani abrió la ruta con un jonrón en la entrada inicial, el primero de los cinco que sumó la artillería californiana.

En el sexto episodio, el astro japonés despachó otro cohete de 138 metros, el cuadrangular más largo en playoffs de un pelotero de los Dodgers, y undécimo en Las Mayores, desde el inicio de las mediciones en 2015.

El misil de Ohtani remolcó otra carrera del puertorriqueño Kiké Hernández y puso a los Dodgers en ventaja 8x0.

Los angelinos habían contado con otros dos jonrones del dominicano Teóscar Hernández, uno de ellos de tres carreras y con el dominio desde el montículo de Blake Snell, que mantuvo a raya a los Rojos con nueve ponches.

Pero con Snell fuera de la lomita llegaron los problemas para los locales.

El bullpen angelino se metió en un lío en una octava entrada en la que Cincinnati logró tres carreras frente al venezolano Edgardo Henriquez y los también relevistas Alex Vesia y Jack Dreyer.

Con la ventaja reducida a 10x5 y las bases llenas, Dreyer frenó a tiempo la sangría y los Dodgers evitaron problemas mayores para ponerse a mitad de camino de la clasificación.

Medias Rojas vs Yankees

Otro de los juegos que llamarán la atención de los fanáticos será el segundo de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

Los Medias Rojas vencieron a sus archirrivales en el primer juego, por marcador de 3 carreras a 1. Hoy intentarán de darle el golpe final a unos Yankees que quieren defender su casa y mantenerse con vida.

Carlos Rodón (18-9, 3.09 de efectividad) tendrá la responsabilidad de abrir el juego por Nueva York. En tanto que Boston le da la pelota al serpentinero Brayan Bello (11-9, 3.35 de efectividad).

El panameño José 'Chema' Caballero se estrenó en postemporada el martes cuando fue titular en la tercera base de los Yankees. En esa ocasión se fue en blanco en tres turnos, por lo que si tiene la oportunidad de jugar en el encuentro de hoy, tratará de aportar a la ofensiva y a la defensa. Llegar a base será primordial para él dada su habilidad en el recorrido de las almohadillas. Eso fue ratificado este año al terminar la temporada regular como líder en robos de base por segunda temporada consecutiva.

Otros partidos

La jornada inicia con el segundo juego de la serie entre los Tigres de Detroit (1-0) y los Guardianes de Cleveland (0-1).

Casey Mize (14-6, 3.87 de efectividad), por los Tigres, y Tanner Bibee (12-11, 4.24 de efectividad) son los lanzadores abridores.

Detroit tiene la ventaja al imponerse a Cleveland por pizarra de 2 carreras a 1.

También se tendrá el segundo juego de la serie entre los Padres de San Diego (0-1) y los Cachorros de Chicago (1-0).

Dylan Cease (8-12, 4.55 de efectividad) lanzará como abridor de los Padres y Andrew Kittredge (4-3, 3.40 de efectividad) hará lo propio por los Cachorros.

Chicago se impuso a San Diego en el primer partido, realizado el martes, por pizarra de 3 por 1.

