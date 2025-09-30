MLB resultado Boston Red Sox vs Yankees de Nueva York wild card Liga Americana

Miércoles 1 de octubre Rojos de Cincinnati vs Dodgers de Los Ángeles EN VIVO por TVMAX desde las 8:00 pm.

Panamá/Los Red Sox de Boston iniciaron con el pie derecho su camino en la postemporada al vencer 3-1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

El triunfo fue para el zurdo Garrett Crochet, quien brilló desde la lomita con una actuación dominante que le valió su primera victoria en playoffs (1-0, 1.17 ERA). Por su parte, Luke Weaver cargó con la derrota (0-1) tras no poder contener el ataque oportuno de Boston.

Otras noticias: MLB resultado | Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland juego 1 de wild card Liga Americana

El veterano Aroldis Chapman se encargó de cerrar el encuentro con autoridad, adjudicándose el salvamento (1, 0.00 ERA) y asegurando que los Medias Rojas se coloquen a una sola victoria de avanzar a la Serie Divisional.

El partido:

Volpe encendió el Bronx, pero Boston remontó con autoridad

En la parte baja del segundo episodio, Anthony Volpe puso a vibrar el Yankee Stadium al conectar un jonrón solitario por el jardín derecho, su primero de la postemporada, para adelantar a los Yankees de Nueva York con marcador de 1-0.

Sin embargo, los Red Sox de Boston respondieron en el séptimo inning. Con dos corredores en base, Masataka Yoshida conectó un sencillo al jardín central que permitió las anotaciones de Ceddanne Rafaela y Nick Sogard, volteando el marcador a 2-1 a favor de los visitantes.

La estocada final llegó en la novena entrada, cuando Alex Bregman disparó un doble por la línea del jardín izquierdo, remolcando a Trevor Story y ampliando la ventaja a 3-1, resultado que se mantendría hasta el último out.

El panameño José “Chema” Caballero vio acción con los Yankees en este duelo, pero no logró conectar de hit en sus tres turnos al bate, incluyendo un ponche, en lo que fue su debut en postemporada.

Otras noticias: Premundial de Béisbol U23 resultado| Panamá arranca el torneo con fuerza ante Costa Rica

Boston buscará cerrar la serie en el Juego 2

Con la ventaja de 1-0 en la serie al mejor de tres, los Red Sox llegan al segundo duelo con la oportunidad de sellar su pase a la Serie Divisional. El equipo mostró solidez en el pitcheo, capacidad de reacción ofensiva y temple en momentos clave, mientras que los Yankees están obligados a ganar para mantenerse con vida en la postemporada.

Para mañana están anunciados Brayan Bello por Boston Red Sox y por parte de los Yankees de Nueva York estará en la lomita Carlos Rodón.

El Juego 2 promete emociones fuertes, con ambos equipos ajustando sus estrategias y buscando imponer su ritmo desde el primer lanzamiento. ¿Podrá Boston completar la barrida o responderá Nueva York con fuerza en casa? El diamante tendrá la última palabra.

Otras noticias: Premundial de béisbol U23 resultados | Panamá blanquea a Honduras en su segunda salida del certamen