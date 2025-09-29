Premundial de béisbol U23 resultados | Panamá blanquea a Honduras en su segunda salida del certamen

Panamá/La selección de béisbol de Panamá U23 demostró su poderío en el montículo y una ofensiva oportuna para vencer a Honduras por un marcador de 3-0.

Con esta victoria, Panamá mantiene su récord invicto en el torneo (2-0), mientras que Honduras queda con marca de 0-1. El encuentro, que tuvo una duración de 1 hora y 50 minutos, se disputó en el estadio Mariano Rivera.

El gran protagonista de la jornada fue el lanzador abridor panameño, Adriel Kahir González Córdova, quien se llevó la victoria con una actuación magistral.

En 6.0 entradas de labor, González Córdova permitió un solo hit, no concedió carreras, no otorgó bases por bolas y ponchó a 13 bateadores rivales. Su dominio fue tal que realizó 78 lanzamientos, de los cuales 54 fueron strikes. El relevista Olmedo Orlando Quezada Castillo completó la blanqueada lanzando la última entrada, en la que ponchó a los tres bateadores que enfrentó.

Por el lado de Honduras, el lanzador derrotado fue Breneth Dagoberto Mata Díaz. A pesar de la derrota, Mata Díaz lanzó el juego completo (6.0 entradas), permitiendo 4 hits, 3 carreras limpias, otorgando 2 bases por bolas y ponchando a 5 bateadores panameños.

La ofensiva panameña respaldó la gran labor de sus lanzadores con carreras clave. Los encargados de impulsar las anotaciones fueron Adrian Sugastey, Edwin Zaid Hidalgo Osorio y Keith Alexander Hernández Bernal, cada uno con una carrera impulsada. Sugastey destacó además con un doblete. En total, Panamá conectó 4 hits frente al pitcheo hondureño.

La ofensiva de Honduras fue completamente silenciada por el pitcheo panameño. El equipo hondureño solo pudo conectar un hit en todo el partido, salido del bate de Sebastián Alejandro Lanza Molina. En total, los bateadores hondureños se poncharon 16 veces durante el encuentro. A la defensiva, Honduras cometió un error.

Con este resultado, Panamá se consolida como uno de los equipos fuertes del premundial y da un paso importante en sus aspiraciones.

Otros resultados de la jornada: La novena de Guatemala consiguió un triunfo clave tras imponerse por 2 carreras a 0 ante Costa Rica, en un duelo cerrado donde el pitcheo chapín fue determinante para mantener la ventaja mínima y asegurar la victoria.

Por su parte, las Islas Vírgenes mostraron contundencia ofensiva al derrotar a Bahamas con marcador de 7 carreras por 2, en un partido donde la ofensiva caribeña castigó desde temprano y nunca dejó reaccionar a su rival.

En otro compromiso, la poderosa selección de Cuba volvió a dejar claro por qué es una de las favoritas del torneo, al blanquear a Aruba 5-0, gracias a una sólida labor de sus lanzadores y una ofensiva que aprovechó cada error defensivo del contrario.

