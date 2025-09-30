Desde las Gradas | Gianmetteo Rousseau piloto panameño de karting con grandes metas

Panamá/El automovilismo es un deporte que exige sacrificio, disciplina y determinación, cualidades que el piloto panameño Gianmetteo Rousseau, de apenas 14 años, conoce muy bien.

Su nombre ya comienza a sonar en el karting internacional, con una trayectoria marcada por esfuerzo familiar y logros deportivos que lo perfilan como una de las grandes promesas del país.

“Mi sueño es ser piloto de Fórmula 1. Yo empecé en 2018 cuando tenía seis años”, confiesa Rousseau, quien desde niño ha trabajado con la convicción de alcanzar la máxima categoría del automovilismo. Su camino no ha sido fácil: viajes constantes, entrenamientos físicos intensos y el reto de equilibrar sus estudios forman parte de la rutina que comparte junto a su familia, pieza clave en su carrera.

Una vida de sacrificios dentro y fuera de la pista

El joven piloto reconoce que no solo él asume los sacrificios, sino también sus padres y su hermana, quienes lo apoyan en cada competencia. “Nos tenemos que separar cuando tengo carreras, y en la escuela me ayudan con módulos para no perder el ritmo académico”, explica.

Su carrera también le ha mostrado los riesgos del automovilismo. En mayo, durante una prueba en Italia con su nuevo equipo Forza Racing, Rousseau sufrió un fuerte accidente bajo lluvia. “No podía ver nada por el spray de agua y choqué contra otro carro en la recta. Gracias a Dios no me pasó nada, pero me dolían mucho las costillas”, recuerda.

Logros que hacen historia

A pesar de su corta edad, Gianmetteo ya acumula resultados históricos para Panamá. Fue el primer piloto panameño en competir en un Mundial FIA de Karting, donde finalizó sexto en Suecia, y en 2022 se consagró campeón mundial en la categoría Mini de la IAME World Series. Además, firmó contrato con la misma empresa que representa al piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, lo que le abre puertas a un futuro prometedor.

Su estilo destaca por la inteligencia en pista, la capacidad de leer rápidamente a sus rivales y su compañerismo dentro de los equipos. En cada competencia, Rousseau demuestra madurez y profesionalismo, características poco comunes en un piloto de su edad.

Entrenamiento y visión de futuro

Más allá de la pista, el panameño dedica gran parte de su tiempo al gimnasio, la dieta y los simuladores de conducción, elementos indispensables para rendir al más alto nivel. “Mucha gente piensa que es solo montarse y manejar, pero no es así. Es un deporte físico en el que después de una carrera puedes perder hasta cuatro kilos”, asegura.

Aunque su gran meta es llegar a la Fórmula 1, también sueña con competir en IndyCar, NASCAR o en pruebas icónicas como las 24 Horas de Le Mans y Daytona. Su visión es clara: convertirse en un piloto top y dejar el nombre de Panamá en lo más alto del automovilismo mundial.

Un futuro brillante

Con madurez, talento y una carrera en ascenso, Gianmetteo Rousseau representa la esperanza de ver a un panameño en las pistas más prestigiosas del mundo. Su historia es un testimonio de que los sueños requieren sacrificio, pero con esfuerzo y disciplina, nada es imposible.

Con infromación de David Peña.