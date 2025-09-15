Gianmatteo Rousseau llegó a Panamá luego de destacada actuación internacional

Luego de su destacada actuación en Suecia, Gianmatteo Rousseau llegó a nuestro país pensando en la siguiente temporada.

Panamá/El piloto panameño de karting Gianmatteo Rousseau expresó su satisfacción y orgullo por haber dejado en alto el nombre de Panamá en el reciente campeonato mundial, donde logró un destacado sexto lugar tras partir desde la posición 18.

Rousseau señaló que incluso llegó a colocarse quinto durante la carrera, aunque la degradación de las llantas le impidió mantenerse. Aun así, calificó el resultado como “increíble” y resaltó el orgullo de representar al país entre los mejores del mundo.

Sobre la competencia, reconoció que fue un fin de semana complicado, en el que al inicio costó encontrar la velocidad, pero destacó que el equipo trabajó fuerte y logró el objetivo de terminar entre los 10 primeros. Añadió que todos los rivales llegaron muy preparados, dado que esta es la carrera más importante del año en el kartismo internacional.

Finalmente, Rousseau comentó que la temporada prácticamente ha terminado y que los equipos ya se alistan para el próximo calendario. En lo personal, aseguró que aprovechará estos días para descansar y compartir con su familia y amigos, antes de retomar los entrenamientos de cara a la siguiente temporada.

Sexto lugar para Gianmatteo Rousseau.

El piloto panameño Gianmatteo Rousseau tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Mundial FIA Karting, considerado el evento más importante de esta disciplina a nivel mundial.

La competencia se llevó a cabo en el circuito Åsum Ring en Kristianstad, Suecia, y reunió a aproximadamente 217 pilotos de 47 países.

Rousseau compitió en la categoría OK-Junior, que agrupa a jóvenes pilotos de entre 12 y 14 años. Su camino a la final incluyó una sólida participación en el Super Heat A, una carrera clasificatoria donde obtuvo el décimo puesto, lo que le aseguró un lugar en la carrera decisiva.

La Gran Final En la final, Gianmatteo se enfrentó a otros 35 pilotos. Partiendo desde la posición número 18, demostró su gran habilidad al ir mejorando sus tiempos y escalando posiciones progresivamente. Su esfuerzo lo llevó a finalizar en el sexto lugar, lo que significa que avanzó doce puestos desde su posición de salida y se consolidó entre los diez mejores pilotos de la competencia. Su mejor vuelta durante la carrera fue de 51.824 segundos.

El campeón mundial de la categoría fue el británico Noah Baglin, seguido por el italiano Valerio Viapiana y el neerlandés Dean Hoogendoom.

Orgullo panameño Tras la carrera, Gianmatteo se mostró muy contento con su desempeño en una competencia de tan alto nivel. El joven piloto expresó su orgullo por haber representado a Panamá de manera tan destacada, afirmando: "Es un orgullo dejarlos felices a ustedes y dejar el nombre de nuestro pueblo panameño lo más alto posible". Con su resultado, Rousseau puso a Panamá en el top 10 del karting mundial.

