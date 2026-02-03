LPF | Luego de tres jornadas disputadas así están las posiciones y goleadores del Torneo Clausura

El sábado 7 de febrero desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vivió un cierre vibrante de la Jornada 3 con el triunfo de Veraguas United sobre San Francisco FC por 1-0, en un duelo que se definió gracias al tanto del experimentado Gabriel Torres, quien volvió a ser determinante en el ataque del conjunto veragüense y dejó su huella en la tabla de goleadores del torneo.

El encuentro, disputado con alta intensidad, mostró a un Veraguas United ordenado en defensa y efectivo en el último tercio del campo, mientras que San Francisco FC intentó reaccionar en los minutos finales, pero se topó con una zaga sólida que supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Zona Este: UMECIT marca el paso, Alianza y Tauro al acecho

Tras tres jornadas, la Zona Este de la LPF es liderada por UMECIT FC, que suma 6 puntos en 3 partidos, producto de dos victorias y una derrota, con 3 goles a favor y 2 en contra, lo que le permite mantenerse en la cima con un diferencial positivo.

Muy de cerca aparecen Alianza FC y Tauro FC, ambos con 5 puntos. Alianza ha mostrado solidez ofensiva con 5 goles anotados, mientras que Tauro se destaca por su equilibrio defensivo, con apenas 1 gol recibido en lo que va del certamen. En la zona media se ubica Deportivo Árabe Unido con 4 unidades, seguido por Sporting San Miguelito, también con 4 puntos, reflejando una lucha cerrada por los puestos de clasificación.

En el fondo de la tabla se encuentra Plaza Amador, que aún no ha podido sumar y registra tres derrotas consecutivas, con 0 goles a favor y 5 en contra, situación que enciende las alarmas en el histórico club capitalino.

Zona Oeste: CAI y Universitario comparten el liderato

En la Zona Oeste, el pulso es igualmente intenso. Club Atlético Independiente (CAI) y Club Deportivo Universitario comparten la cima con 5 puntos, mostrando regularidad y eficacia en ataque. CAI presume de una ofensiva potente con 5 goles a favor y solo 1 en contra, mientras que Universitario mantiene un balance positivo que lo consolida como candidato a la clasificación.

Veraguas United, tras su victoria ante San Francisco, asciende al tercer puesto con 4 puntos, seguido por Unión Coclé, que se mantiene invicto con tres empates. En la parte baja, San Francisco FC y Herrera FC luchan por salir del fondo, con apenas 2 puntos cada uno y diferenciales negativos.

Tabla de goleadores: Dinolis y Canales lideran el ataque

En el apartado individual, la tabla de goleadores de la LPF tiene como referentes a Ronaldo Dinolis de San Francisco FC y Alessandro Canales de Árabe Unido, ambos con 2 goles. Les sigue un nutrido grupo de jugadores con 1 anotación, entre ellos Gabriel Torres y Carlos Rivera por Veraguas, además de varios representantes de Alianza FC, CAI, UMECIT FC y Universitario, lo que evidencia la paridad ofensiva del torneo.

Jornada 4: partidos y horarios confirmados

La emoción continuará con la Jornada 4 de la Liga Panameña de Fútbol, que arranca el viernes 6 de febrero con el duelo entre San Francisco FC vs CAI a las 8:30 p.m.

El sábado 7 de febrero, la acción sigue con UMECIT FC vs Sporting San Miguelito a las 4:00 p.m., luego Alianza FC vs Plaza Amador desde las 6:15 p.m., y el plato fuerte por TVMAX: Deportivo Árabe Unido vs Tauro FC a las 8:30 p.m.

El cierre será el domingo 8 de febrero con Unión Coclé vs Universitario a las 4:00 p.m., y más tarde Veraguas United vs Herrera FC desde las 6:15 p.m.

Con la tabla de posiciones tan ajustada y varios clubes separados por apenas un punto, la LPF promete una Jornada 4 cargada de emociones, goles y movimientos clave en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo.