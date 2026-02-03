Michael Amir Murillo quedó fuera de la convocatoria del entrenador Roberto De Zerbi

Panamá/El técnico del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi, ha sacudido el entorno del club al dejar fuera de la lista de convocados al defensor panameño Michael Amir Murillo para el crucial duelo de la Copa de Francia contra el Stade Rennais.

Según los informes, el estratega italiano le recriminó duramente una falta de compromiso e inversión tras el reciente empate ante el Paris FC, enviándolo a entrenar con la reserva para "refrescar sus ideas".

Otras noticias: Michael Amir Murillo reaccionó en sus redes sociales luego de su situación en Olympique Marsella

Bajas sensibles en la defensa

Junto a la ausencia de Murillo, el conjunto marsellés sufre la baja del central marroquí Nayef Aguerd. El defensor, quien venía con una carga importante de partidos tras su participación en la Copa Africana de Naciones, presenta molestias en los aductores y no podrá enfrentar a su antiguo club en esta instancia eliminatoria,.

Por otro lado, la afición deberá esperar para ver a las nuevas caras del equipo, ya que Himad Abdelli y Tochukwu Nnadi aún no cuentan con la habilitación oficial para jugar y se proyecta que su debut sea en el próximo "Clásico".

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla| 'Coco' pone su cuota en goleada de Pumas a Santos en Liga MX

El retorno de Emerson: La nota positiva

No todas son malas noticias para "Roby" De Zerbi. El equipo recupera a Emerson Palmieri, quien tras dos semanas de ausencia por una lesión en el muslo izquierdo, está listo para volver a la acción,. Su presencia es vital para rearmar una defensa que ha sido golpeada por las bajas disciplinarias y médicas antes de pelear por un cupo en los cuartos de final en el Stade Vélodrome,.

El grupo de 20 jugadores convocados incluye a:

• Porteros: Rulli, De Lange, Vermot.

• Defensas: Balerdi, Pavard, Medina, Egan-Riley, Emerson, Weah.

• Mediocampistas: Kondogbia, Timber, Vermeeren, Nadir, Hojbjerg.

• Delanteros: Greenwood, Paixao, Nwaneri, Gouiri, Traoré, Aubameyang.

Fuente: La Provence

Otras noticias: Panameños Tomás Rodríguez y Manuel Morán anotaron en tremulante final Pérez Zeledón vs Saprissa

FEPAFUT respalda a Michael Amir Murillo: Panamá y Marsella se unen en apoyo al lateral panameño

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) expresó públicamente su respaldo al defensor panameño Michael Amir Murillo, actual jugador del Olympique de Marsella, en un mensaje que reafirma la confianza del país en el talento y la entrega del lateral derecho en el fútbol europeo.

“No estás solo", el mensaje de FPF para Amir. Todo Panamá respalda el talento y la entrega de nuestro lateral. Sabemos de lo que eres capaz y que tu calidad habla por sí sola dentro de la cancha, una declaración que rápidamente se viralizó entre aficionados y medios deportivos.

El apoyo institucional no ha sido aislado. La afición panameña también se ha volcado en redes sociales para mostrar su respaldo a Murillo, destacando su profesionalismo, su regularidad en la Ligue 1 de Francia y su compromiso con la Selección Nacional de Panamá. Comentarios de aliento, mensajes de orgullo nacional y muestras de confianza se multiplicaron en plataformas digitales, reflejando el vínculo entre el jugador y su país.

La ola de solidaridad ha cruzado fronteras. En Marsella, hinchas del histórico club francés también han manifestado su respaldo al panameño, reconociendo su aporte defensivo, su despliegue físico por la banda derecha y su capacidad para sumarse al ataque en momentos clave. La respuesta de la fanaticada local confirma la integración de Michael Amir Murillo en el entorno del Olympique de Marsella y su creciente reconocimiento dentro del vestuario y la grada.

Desde su llegada al fútbol francés, el lateral ha mantenido un rendimiento constante, convirtiéndose en una pieza importante tanto para su club como para la Selección de Panamá, donde es habitual en las convocatorias y referente en la línea defensiva. Su presencia en Europa continúa abriendo puertas para el fútbol panameño y consolidando la imagen del país en ligas de alto nivel competitivo.

Con este respaldo conjunto de la FEPAFUT, la afición en Panamá y los hinchas en Marsella, Murillo enfrenta los próximos desafíos con el apoyo de dos orillas unidas por un mismo sentimiento: la confianza en su talento y la certeza de que su calidad seguirá hablando dentro y fuera de la cancha.