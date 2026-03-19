Amy Winehouse | Su exesposo rompe el silencio y desmonta el mito sobre la muerte de la artista

Desde su encarcelamiento en 2007, las versiones mediáticas han apuntado a él como el principal responsable de los problemas de Winehouse.

A 15 años de la trágica muerte de la cantante, Blake Fielder-Civil vuelve a hablar y cuestiona la narrativa que durante años ha vinculado su nombre al trágico destino de la artista.

En una entrevista inédita para el pódcast We Need To Talk, Fielder-Civil ha desafiado las percepciones populares, revelando detalles desconocidos sobre la relación con Amy y el entorno que permitió el deterioro de su salud. “No soy el villano de esta historia. No soy responsable de su muerte”, expresó con firmeza, buscando aclarar la complejidad de los factores que contribuyeron a la caída de la cantante británica.

Fielder-Civil destacó que la adicción que compartieron ambos durante su relación no fue el resultado de una influencia externa o manipuladora. “Amy y yo nos convertimos en adictos juntos”, señaló, desmontando así el mito de que fue él quien introdujo a la cantante en el consumo de drogas. Según su testimonio, ambos desarrollaron la dependencia de manera conjunta, “no por causas previas”, puntualizando que su amor no tenía relación con su adicción, ni la adicción con su amor. La relación, en su versión, fue mucho más compleja de lo que la prensa ha reflejado a lo largo de los años.

Fielder-Civil también criticó la simplificación de su papel en la tragedia. Desde su encarcelamiento en 2007, las versiones mediáticas han apuntado a él como el principal responsable de los problemas de Winehouse, algo que, según su relato, no solo es injusto, sino que oculta una red de complicidades. “La mayoría de personas cercanas a ella sabían quién era su dealer y que ella tenía una adicción. Era conocimiento compartido por su familia, su management y la discográfica”, explicó. Para él, la industria musical tuvo gran parte de la culpa al seguir explotando a la cantante, a pesar de su evidente deterioro físico y emocional. Fielder-Civil recordó cómo, incluso en los últimos conciertos de Amy Winehouse, era claro para todos que la artista estaba muy lejos de estar en recuperación: “No era recuperación, era deterioro”.

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Uno de los aspectos más reveladores de su testimonio tiene que ver con la industria musical y la presión de la fama. Según Fielder-Civil, su entorno permitió que Winehouse continuara con su carrera a pesar de estar visiblemente afectada. El mánager de la cantante, como él mismo relató, veía su trabajo como “subir a Amy a la mayor cantidad de escenarios posible” sin importar las consecuencias para su salud. En este contexto, las adicciones de Amy no solo fueron toleradas, sino que parecían ser parte del sistema que mantenía a la estrella en el ojo público.

El exesposo de Winehouse también habló de un tema menos comentado: la bulimia. Blake Fielder-Civil detalló cómo vio a Amy provocarse el vómito después de una comida, un comportamiento que, según él, fue conocido por muchas personas de su entorno cercano, incluyendo la familia y el equipo de trabajo de la cantante. “Jamás recibió tratamiento, que yo sepa. Todos los de su entorno lo sabían”, relató, agregando que la bulimia fue un factor clave en el deterioro de la salud de la artista, que “físicamente y emocionalmente la dejó vulnerable”.

Además de las adicciones, Fielder-Civil también mencionó la dificultad de vivir bajo el estigma social asociado a la salud mental. “Yo mismo intenté suicidarme a los nueve años. Mi lucha por ‘no ser yo’ me llevó a las drogas”, confesó, añadiendo que las presiones internas de ser constantemente juzgado por la prensa también jugaron un papel importante en la vida de Amy, quien se vio afectada tanto por su adicción como por el trato que recibía de los medios.

La relación entre Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil fue intensa, aunque también marcada por la contaminación de las adicciones. Fielder-Civil recordó momentos íntimos compartidos con Amy, como el tatuaje que ella se hizo con su nombre apenas 10 días después de comenzar su relación. A pesar de todo, nunca dejó de lado su amor por ella, afirmando: “Nos amamos, no tengo dudas. Y sí, habría muerto por ella”. Además, subrayó que la autenticidad de Amy fue la que dio vida a Back to Black, uno de sus discos más emblemáticos: “Cada letra del disco era verdad. No hay artificio. Fue una vivencia compartida, hecha música”.

El peso del luto sigue presente en la vida de Blake Fielder-Civil, quien aún se enfrenta al estigma de ser señalado como el culpable de la muerte de Amy Winehouse. “Perdí a mi mejor amiga estando en prisión. Y durante años, fui el chivo expiatorio”. En su testimonio, dejó claro que la responsabilidad por la muerte de la cantante no recae solo sobre él, sino que es colectiva: “En 15 años, el dedo sigue apuntando a mí, pero todos miraron para otro lado”.

Hoy, Blake Fielder-Civil sigue luchando por su propia recuperación y por ayudar a otros que enfrentan adicciones. “Quiero ayudar a quienes sufren adicción. He trabajado mucho para estar limpio y tener valor para vivir mi propia vida”, concluyó, con la esperanza de que su testimonio ayude a entender mejor la compleja historia de Amy Winehouse y a desmontar los mitos que aún la rodean.