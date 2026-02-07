Béisbol Juvenil 2026 calendario| Conoce cuándo iniciarán las semifinales y cómo se jugarán

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol informa a la comunidad deportiva, que la Serie Semifinal 2026 estaría arrancando este lunes 9 de febrero tras el triunfo esta noche de Chiriquí sobre Los Santos en el cierre de la llave Serie de Ocho entre ambos equipos.

El inicio de la Serie Semifinal entre los equipos de Coclé y Chiriquí estaría disponible para el lunes 9 de febrero a las 7:00 p.m. teniendo como escenario el estadio Remón Cantera, igualmente el martes 10 de febrero en el mismo escenario, hora y equipos.

Para el miércoles 11 y jueves 12 la Serie entre Coclé y Chiriquí se traslada al Kenny Serracín desde las 7:00 p.m., para jugarse dos partidos.

El rival de Panamá Oeste aún por definirse entre Panamá Metro y Panamá Este podría acabar el día domingo, de ser así la serie inicia el martes y se jugarían igualmente series de dos juegos en casa de manera corrida. De acabar la serie el día sábado 9 de febrero entre Metro y Este, la llave semifinal arranca el mismo lunes 9 de febrero.

Los sorteos de refuerzos están programados en horarios del domingo 8 de febrero a las 10:00 a.m. o el domingo al acabar la jornada dominical.

Tras los cuatro primeros juegos se entra en un receso por las fiestas del Carnaval y se retoma actividad el viernes 20 de febrero.

Panamá Este y Panamá Metro jugarán el sexto juego de su serie el sábado 7 de febrero en el estadio Rod Carew a las 7:00 p.m.

Desglose de las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Lunes 9 de febrero de 2026: Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.)

Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.) Martes 10 de febrero de 2026: Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.)

Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 7:00 p.m.) Miércoles 11 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.) Jueves 12 de febrero de 2026: Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro/ (5) Panamá Este

Si la serie Metro vs Este termina en seis juegos

Lunes 9 de febrero de 2026: Panamá Metro/Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

Panamá Metro/Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.) Martes 10 de febrero de 2026: Panamá Metro/Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

Panamá Metro/Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.) Miércoles 11 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Panamá Metro/Panamá Este (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Panamá Metro/Panamá Este (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Jueves 12 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Panamá Metro/Panamá Este (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Si la serie Metro vs Este termina en siete juegos, iniciará el martes 10 febrero.

Información de Fedebeis

