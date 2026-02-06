EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Los Santos vs Chiriquí: juego 6 de la serie de Ronda de Ocho del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/Cinco juegos no fueron suficientes para que Los Santos o Chiriquí liquidaran su serie. Ahora la acción vuelve al estadio Kenny Serracín de David para el sexto juego de este enfrentamiento que forma parte de la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Las alineaciones de ambos equipos han sido anunciadas y las presentamos a continuación:

Los chiricanos retoman la localía con la serie a su favor con foja de tres victorias y dos derrotas. Por lo tanto, un triunfo más ante sus fanáticos le daría la clasificación a las semifinales donde enfrentaría a Coclé.

Después de perder los dos primeros juegos, en el escenario del partido de esta noche, los santeños sumaron dos victorias en los tres encuentros que tuvo como local en Las Tablas. Ahora tiene la obligación de ganar para llevar la contienda al séptimo y decisivo partido.

¿Podrá Chiriquí finiquitar la serie en su casa o Los Santos forzará la disputa del juego 7? Esto lo podrás saber a través de este minuto a minuto. Además recuerda que lo último en información deportiva lo tendrás en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Así van las series

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Panamá Oeste gana la serie 4-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios) Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera

Panamá Oeste 3-1 Herrera Juego 4: Panamá Oeste 7-4 Herrera

Panamá Oeste 7-4 Herrera Juego 5: Panamá Oeste 8-2 Herrera

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 3-2

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 3: Panamá Metro 3-4 Panamá Este

Panamá Metro 3-4 Panamá Este Juego 4: Panamá Metro 6-7 Panamá Este

Panamá Metro 6-7 Panamá Este Juego 5: Panamá Metro 6-3 Panamá Este (Finalizado en 11 episodios)

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé gana la serie 4-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Chiriquí Occidente 4-5 Coclé Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

Coclé 4-1 Chiriquí Occidente Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 3-2

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Los Santos 1-6 Chiriquí Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos

Chiriquí 5-6 Los Santos Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos

Chiriquí 3-1 Los Santos Juego 5: Chiriquí 6-7 Los Santos

Jornada anterior

Panamá Metro 6-3 Panamá Este (Finalizado en 11 episodios)

Panamá Metro rompió una racha de dos derrotas consecutivas al superar este jueves a Panamá Este en el quinto juego de su serie que se realizó en el estadio Rod Carew.

Fabián Carrera permitió cinco imparables y tres carreras, dio cuatro ponches y tres bases por bolas en un relevo de seis episodios y un tercio para ser el lanzador ganador.

El refuerzo Adrián Fuentes salió de la tercera base, subió al montículo y cargó con la derrota en una labor de un episodio y dos tercios en los que toleró dos incogibles y tres carreras con tres ponches propinados.

Luis Rivera bateó tres hits en cinco turnos y anotó una carrera por Panamá Metro. Anderson Cousins de 3-1 con una empujada y Pablo Arosemena de 4-1 con una anotada y tres impulsadas.

Por Panamá Este, Samuel Urriola de 3-1. Kenneth Belgrave de 4-1 con una carrera empujada, Adrián Rivera de 5-1 con una anotada y Adrián Fuentes de 5-1 con una anotada.

Panamá Oeste 8-2 Herrera

Panamá Oeste clasificó a las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al derrotar a Herrera en el quinto partido de su serie que se disputó en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Joshua Martínez se apuntó la victoria luego de una apertura de siete episodios en los que propinó 10 ponches. También registró cinco incogibles y dos carreras permitidas y dos bases por bolas otorgadas.

Emanuel Herrera se llevó la derrota tras una labor de cuatro entradas y dos tercios en los que toleró seis incogibles y seis anotaciones con 12 ponches y dos bases por bolas.

Mildner Nieto conectó dos hits en cuatro turnos y anotó dos carreras por Panamá Oeste. Edward Delgado de 5-2 con una anotada y una empujada y Mario Villalobos de 3-1 con tres remolcadas.

Por Herrera, Johan Vásquez de 3-2. Julio Casas de 4-1 con una carrera anotada y Juan Arosemena de 4-1 con una empujada.