Argentina enfrenta a Mauritania en amistoso en Buenos Aires: la despedida previa al Mundial 2026

El esperado duelo entre España y Argentina , actuales campeones de Europa y Sudamérica respectivamente, se canceló tras los ataques sufridos por Catar en el marco de la guerra en Oriente Medio .

Buenos Aires, Argentina/Argentina jugará un amistoso contra la selección de Mauritania en Buenos Aires el 27 de marzo, el día que debía jugarse la Finalissima contra España en Catar, suspendida por la guerra en Oriente Medio y tras no llegarse a un acuerdo sobre una nueva sede.

El encuentro contra el equipo africano tendrá lugar a las 20H15 (23H15 GMT) en La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado en su sitio web.

Se trata del segundo amistoso que la selección campeona del mundo en Catar 2022 confirma para la próxima ventana internacional de la FIFA.

El martes, la AFA anunció un encuentro amistoso contra Guatemala el 31 de marzo, también en La Bombonera, que será la despedida del equipo ante su público de cara a la defensa del título en el Mundial de Norteamérica 2026.

El esperado duelo entre España y Argentina, actuales campeones de Europa y Sudamérica respectivamente, se canceló tras los ataques sufridos por Catar en el marco de la guerra en Oriente Medio.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció el domingo la cancelación del partido al no lograr un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA para encontrar una nueva sede.